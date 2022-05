Els ministres de finances de la Unió Europea –l’Ecofin- confien que s’assolirà un acord el pròxim mes de juny per tirar endavant la proposta de fixar un impost mínim del 15% a les multinacionals. Així ho va anunciar el ministre d’economia i finances francès, Bruno Le Maire, en la roda de premsa posterior a la reunió de l’Ecofin celebrada ahir a Brussel·les. Segons Le Maire, els diferents estats membres «no estan lluny de trobar la fórmula adequada per arribar a un consens», després del veto de Polònia sobre la norma. Per altra banda, tots els ministres han manifestat la seva opinió favorable a oferir suport financer a Ucraïna, tot i que encara falta definir quin instrument s’utilitzarà. Respecte a la fixació d’un impost mínim del 15% per a les empreses, Le Maire va reconèixer que els debats amb Polònia encara són «intensos», però es va mostrar optimista de cara a la pròxima trobada de l’Ecofin, prevista pel 17 de juny.