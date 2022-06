El Banc Central Europeu (BCE) ha anunciat la primera pujada de tipus des de mitjans de 2016, empès per una taxa d’inflació rècord a l’eurozona arran de la guerra d’Ucraïna. En un comunicat publicat ahir, l’organisme monetari detallava que apujarà els tipus d’interès fins al 0,25% al juliol i es planteja un nou increment al setembre, depenent de les perspectives d’inflació a mitjà termini. Més enllà del setembre, el BCE anticipa que els tipus d’interès creixeran de forma «gradual però sostinguda» per situar la inflació vora el 2%. Per altra banda, el BCE també ha aturat de forma definitiva el programa de compra de deute iniciat l’any 2015, en línia amb el que havia anat avisant la presidenta de la institució, Christine Lagarde.

La pujada dels tipus d’interès s’acabarà, doncs, més aviat del que estava previst. En les darreres reunions del seu consell de govern, el BCE havia apuntat a una primera revisió dels tipus al setembre, tot i que també havia avisat que el calendari dels ajustos podria variar en funció de l’evolució de les perspectives econòmiques a mitjà i llarg termini. Segons Lagarde, les projeccions del BCE indiquen que la inflació «continuarà sent excessivament elevada durat un temps» i confia que la decisió adoptada contribuirà a la reducció de la inflació.