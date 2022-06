Les discrepàncies en l’import de la paga de beneficis que cobren els treballadors de la planta santfruitosenca de Denso entre comitè i direcció de l’empresa van portar a convocar aturades de dues hores en els tres torns els dies 25 i 27 de maig i l’1 de juny, i una jornada de vaga de 24 hores dimecres passat. Finalment, l’empresa ha xifrat el seguiment de la convocatòria en el 33% del total de la plantilla.

Per a Cristina Puig, responsable de Recursos Humans de Denso, «les aspiracions d’una part del comitè eren mol altes». Segons apunta, «els resultats de l’empresa estan per sota de l’esperat i una part del comitè no ho ha entès i han convocat mobilitzacions. Ells volien que l’import de la paga fos més alt» i «la decisió de tirar endavant les mobilitzacions ha estat d’una part del comitè».

La responsable de Recursos Humans assegura que «la voluntat és seguir negociant, cosa que forma part del procés normal i fluid. Nosaltres vam abonar la paga a finals de maig, com marca el conveni».

Puig considera que ara el que s’hauria de fer és «parlar de la paga dels propers anys. Negociar aquest any és precipitat perquè és difícil fer previsions fiables per la situació d’inestabilitat. No és el moment indicat. Ara mateix no té gaire sentit parlar de la paga». La responsable de Recursos Humans pensa que «la decisió de la vaga no és proporcionada per la situació, ha estat una mesura precipitada».

Denso Barcelona, dedicada a productes electrònics per als principals productors de cotxes europeus i establerta a Sant Fruitós des del 1989, té una plantilla de més de 1.000 treballadors.