L’associació de consumidors Facua considera que les benzineres s’han «burlat» del descompte de 20 cèntims per litre de combustible aplicat pel Govern espanyol el mes d’abril. Segons va denunciar l’entitat en un comunicat ahir, les benzines han marcat un nou «rècord històric» en experimentar una pujada interanual de fins a 79 cèntims per litre.

«Davant del brutal increment de preus, que sens dubte continuarà en les setmanes vinents, l’associació reclama a l’executiu que sol·liciti a Brussel·les un canvi regulador perquè els estats membres puguin intervenir els preus dels carburants d’automoció establint topalls», demana Facua. Així mateix, recorda que fins a l’any 1998 era vigent un topall «màxim» que ara es podria recuperar.

Segons l’entitat de consumidors, dilluns els preus dels carburants d’automoció van batre un nou rècord històric a Espanya amb la gasolina 95 E5 en una mitjana de 2,116 euros el litre i el gasoil A en 2,021 euros. «Facua-Consumidors en Acció adverteix que la pujada interanual representa ni més ni menys que 75 cèntims per litre (el 55,4%) per a la gasolina 95, que el mateix dia del 2021 estava a 1,362 euros. En el cas del gasoil, l’increment arriba als 79 cèntims per litre (el 64,4%) dels 1,229 euros de fa un any», apunta Facua.

Per frenar aquesta escalada, l’entitat reclama la fixació de «preus màxims», un sistema que es va abandonar l’any 1998. També denuncia que el sector s’ha burlat del descompte de 20 cèntims aprovat pel Govern espanyol, del qual les tres quartes parts procedeixen dels pressupostos generals de l’Estat.

«El descompte de 5 cèntims que havia d’assumir el sector dels seus marges de beneficis ha estat una pantomima», critica l’associació. Així mateix, l’entitat va revelar que encara no ha rebut resposta a les denúncies que va presentar davant del Ministeri de Consum, les autoritats autonòmiques de protecció al consumidor i la CNMC contra 230 benzineres que van apujar els preus el mateix dia que van entrar en vigor els descomptes, l’1 d’abril.