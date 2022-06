Més del 60 % de les agències de viatges espanyoles esperen igualar o superar aquest estiu el volum de reserves de la temporada 2019, l’anterior a la pandèmia, la qual cosa fa preveure un bon estiu alhora que «complicat» a causa del gran augment de la demanda que registra el sector i a les vagues d’algunes aerolínies.

Així ho va explicar ahir el president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Jordi Martí, durant la presentació de les previsions del sector, segons l’enquesta que han fet entre les 450 empreses associades de tot Espanya. Per a Martí, aquest serà un estiu molt positiu, però cal veure si aquesta situació serà una constant o no, «cal veure-ho amb cautela», ha dit, i veure què passa a la tardor. Per això, es podria parlar de «bombolla», segons Martí, ja que no hi ha explicació econòmica que doni suport a tot el «boom» que està havent-hi i es pot deure a les ganes de viatjar que té la gent després de dos anys de restriccions, però tot fa pensar que mantenir-se així després de l’estiu «serà difícil».

L’auge d’activitat que viu el sector ja es va iniciar per Setmana Santa i es va accentuar en els mesos posteriors, especialment al maig, la qual cosa ha permès que la majoria de les agències de viatges hagi sortit de la situació de risc econòmic i que més del 80 % hagin tret els seus empleats dels ERTO, deixant només un 6 % dels 60.000 treballadors del sector.

Un altre símptoma de recuperació és la reactivació de les contractacions d’agents de viatges, encara que gairebé el 38 % dels enquestats manifesta que està tenint problemes per trobar nous professionals, com està ocorrent en altres branques del turisme, degut, principalment, al fet que molts se n’han anat a altres sectors. No obstant això, factors com l’encariment dels preus i la guerra a Ucraïna han provocat una ralentització del ritme de reserves i provocaran un increment de la contractació d’última hora.