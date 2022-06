La nova presidenta de l’Associació Espanyola de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha confirmat aquest dijous que les patronals bancàries preparen un nou pla de mesures per millorar l’accés als serveis financers a l’Espanya rural, com va avançar El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7. La màxima responsable de l’associació dels bancs tradicionals ha apuntat que el principal objectiu de la iniciativa, compartida amb la CECA (antigues caixes d’estalvi) i la UNACC (cooperatives de crèdit), és que mig milió de persones més puguin tenir accés a l’efectiu als seus municipis, ja que avui no tenen aquesta possibilitat.

En unes jornades de l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica (APIE) i la Universitat Menéndez Pelayo, l’exdirectiva del Santander ha assenyalat que com a primer pas les patronals estan elaborant un «mapa» sobre el problema de l’exclusió financera a Espanya. Com va avançar aquest diari, l’informe va ser encarregat al professor Joaquín Maudos i les seves dues principals conclusions preliminars són que al voltant d’un 3,3% de la població viu en poblacions sense sucursal bancària, tot i que sí amb alguna altra via d’accés físic als serveis més bàsics (com els caixers o els coneguts com ‘ofibusos’). L’1,4% de la població, en canvi, no té accés a l’efectiu al seu municipi.

Les patronals, ha explicat Kindelán, esperen tenir les dades definitives «en els pròxims dies» i la seva idea és presentar públicament l’informe juntament amb el pla de mesures sectorials abans de l’agost, de forma ideal a mitjans de juliol. «Estem treballant ja amb molts agents per poder tancar el pla i a més en molt bona col·laboració amb el Ministeri d’Economia. S’ha de dir que no només és un problema dels bancs, el problema de la despoblació és un repte de tots. Hem vist que aquí també hi ha un tema amb els serveis públics. Però els bancs sens dubte tenim el compromís de treballar-hi com a màxima prioritat perquè no es quedi cap client enrere, independentment del seu lloc de residència i les seves capacitats digitals», ha assegurat.

Inseguretat jurídica

Al Congrés, precisament, s’està tramitant una proposició de llei amb ampli suport parlamentari per obligar les entitats a posar un caixer als municipis en risc d’exclusió financera, però Kindelán s’ha oposat a aquesta possibilitat. «El caixer automàtic no ho resol tot; al contrari, hi ha poblacions o municipis on no només és que sigui car, és que no s’utilitzarà. Molts clients ens diuen que el que volen és parlar amb algú. Aquesta és la qüestió que estem veient, com avui dia la presència física ja no és només una oficina o un caixer: hi ha ofibusos, hi ha agents financers, hi ha oficines de Correus», ha defensat.

Kindelán també s’ha referit a l’avantprojecte d’Autoritat de Defensa del Client Financer, que el Govern vol portar al Parlament a la tardor i que l’AEB i la CECA han titllat d’inconstitucional, com també va avançar aquest diari. «Som l’únic país europeu continental que està creant una nova autoritat amb decisions vinculants i amb una taxa només per a les entitats. Ens agradaria evitar que suposi més costos, més complexitat i més inseguretat jurídica en el procés de resolució de reclamacions», ha lamentat.

Fusió amb la CECA

Així mateix, s’ha pronunciat sobre la possible fusió de la seva associació amb la CECA, una possibilitat que fa anys que sobrevola el sector, que el Banc d’Espanya defensa i que depèn sobretot de la voluntat dels grans bancs. «Doncs per ara la veritat és que estem en un procés d’intensa col·laboració. Per mi, l’objectiu en si mateix no és avui la fusió, sinó treballar junts, coordinar-nos, estar junts en el més important», ha assegurat.

En un to més relaxat i afable de l’habitual en les intervencions públiques dels líders patronals del sector financer, Kindelán ha volgut aprofitar la seva primera intervenció davant la premsa com a presidenta de l’AEB per posar èmfasi en el paper social de la banca. «Estic molt orgullosa de treballar en aquest sector, crec profundament en el valor que aporta a l’economia i la societat. Els bancs estan més compromesos que mai amb els problemes que preocupen la societat», ha assegurat.