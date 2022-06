El polígon d’Olvan es desencalla amb l’inici d’obres en cinc parcel·les

La reactivació del Sector d’Activitats Econòmiques Berguedà-Olvan ja és una realitat. Ahir van començar les obres d’urbanització de la fase 1A, que permetran posar a la venda les primeres 5 parcel·les per a les empreses interessades. Ho va aprovar el Consell del Consorci Rocarodrona-Olvan, que està integrat per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i l’Ajuntament d’Olvan, amb el suport del Consell Comarcal. Les obres aniran a càrrec de l’esmentada empresa de la Generalitat.

Les obres de la fase 1A, consistents a garantir el subministrament d’aigua, el reforçament de la potència elèctrica i disposar d’una depuradora autònoma, acabaran en un termini de 6 mesos i són a càrrec de l’empresa Ingeniería Constructora Manresana S.L. per un import de 453.000 euros. Són parcel·les amb un total de 18.225 m2 de sòl i 13.295 m2 de sostre i tenen superfícies variades que van dels 1.883 m2 i 5.743 m2.

La segona fase permetrà disposar de 6 parcel·les, i la tercera, de 3 més. Es preveu que es comencin a comercialitzar el mateix 2023, i que la primera fase sencera estigui enllestida, com a màxim, el 2025. El total de 14 parcel·les són per a indústria aïllada i per a usos industrials, comercials, oficines, sanitaris, culturals i esportius.

La directora de l’Incàsol, Mercè Conesa, va reconèixer en la presentació oficial del projecte que amb la demanda que hi ha potser la primera fase queda curta, però també va puntualitzar que s’ha de veure quin tipus de demanda és. La Generalitat prioritza en aquests moments la comercialització de les parcel·les més grans, algunes de les quals són de les fases 1b i 1c.

Hi ha un total de 61 parcel·les al polígon, algunes de molt petites que es deixaran per al final de tot el procés d’urbanització. En aquest sentit, Conesa va apuntar que l’oferta de parcel·les més reduïdes potser ja queda coberta a les zones industrials d’altres poblacions.

Per a les properes fases, la directora de l’Incàsol va explicar que s’hauran de fer noves inversions. Al final de cada fase, l’Ajuntament farà la recepció de les obres i ja podrà comercialitzar les parcel·les corresponents. Això sí, l’Incàsol vol que hi hagi les mínimes aturades possibles entre cada una de les fases, i que sigui «un sistema continuat», va assegurar Conesa.

Pel que fa a la participació de cada part dins del consorci i com afectarà el procés d’urbanització, Conesa va explicar que «el nostre objectiu és preservar l’Ajuntament d’una situació de desequilibri econòmic».

El consistori berguedà i l’Incàsol tenen un 50% de participació en el consorci, però la capacitat econòmica i per fer front a aquestes obres és molt desigual entre elles. A més, Conesa va afegir que una de les opcions que s’han posat damunt la taula és la dissolució del consorci perquè la Generalitat assumeixi el 100% de la intervenció.

Després de la reunió d’ahir del Consell del Consorci Rocarodrona-Olvan, la directora de l’Incàsol, Mercè Conesa, i l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, van visitar el terrenys del sector on s’executaran les obres de subministrament de serveis, acompanyats per la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit; el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara; el delegat dels serveis territorials del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Toni Massegú, i el president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols.