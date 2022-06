La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha advertit aquest dijous que l’anunci del president del Govern de rebaixar l’IVA de la factura elèctrica al 5% «no resol el problema» de preus alts de l’electricidad. La baixada, proposada per Alberto Núñez Feijóo fa unes setmanes, va ser llavors qualificada de «cosmètica» per la vicepresidenta. Aproximadament, per a un consumidor amb una factura mensual d’uns 60 euros suposarà un estalvi d’uns 2,7 euros. «És important entendre que amb mesures fiscals no es resol el problema. El que necessitem són canvis estructurals de gran calat», ha expressat la vicepresidenta en un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Forum.

Ribera ha reconegut que aquest canvi de criteri es deu al canvi de les circumstàncies que obliga a reavaluar les mesures, tot i que ha insistit que aquesta reducció d’impostos no serà la solució, ni molt menys. «No és possible treballar només en reducció d’ingressos i transferències de pressupost. Això té un impacte a curt termini i va buidant la capacitat de l’Estat de corregir situacions que requereixen una resposta de l’Estat. Per això és imprescindible treballar sobre la part substantiva, la crítica més important als partits de dreta és que les seves úniques propostes estaven orientades a fer transferències del consumidor al contribuent, però no a transformar el model, i crec que amb això no n’hi ha prou per si mateix», ha insistit Ribera.

El Consell de Ministres es reunirà de manera extraordinària aquest dissabte, 25 de juny, per anunciar l’aprovació del segon paquet anticrisi per la guerra d’Ucraïna que inclourà aquesta rebaixa de l’IVA al mínim permès per Europa, així com altres de dirigides especialment als consumidors més vulnerables que tinguin un desplegament «el més àgil i ràpid possible», com el «reforçament» del bo social elèctric, un descompte a la factura per a consumidors amb baixos ingressos que tinguin contractada la tarifa regulada (PVPC). Aquest descompte, normalment d’entre el 25% i el 40%, està ampliat a entre el 60% i el 70% fins al 30 de juny, pel que es prorrogarà.

La vicepresidenta ha assegurat que «tot fa pensar que els preus alts es mantindran en el temps», per la qual cosa ha insistit a desenvolupar mesures també a mitjà i llarg termini. Sobre un nou impost a les companyies energètiques, la vicepresidenta ha recordat que Espanya ja ha retallat el benefici extra de les empreses energètiques per la pujada del preu del gas i, tot i que no va donar xifres de quin ha sigut la recaptació durant els vuit mesos que porta en vigor, ha assegurat que aquesta minoració dels seus beneficis ha jugat «un paper important en la contenció de la revisió de les tarifes» perquè eximeix de la retallada tots aquells contractes a preu fix per sota dels 67 euros per megawatt hora, molt lluny dels actuals 200 euros MW h, així com amb l’esquema del mecanismes ibèric que redueix el benefici extra que haguessin rebut les empreses que no utilitzen gas en la seva producció.

No obstant, la vicepresidenta ha reconegut que en la presentació de resultats de les companyies elèctriques, gasistes i petroleres s’han donat xifres «molt voluminoses», però també ha advertit que cal ser «molt acurats» per evitar que un disseny «mal plantejat» d’aquest mecanisme «pugui traslladar-se als consumidors» i per «no entorpir» la inversió d’aquestes empreses. Si bé Ribera no ha confirmat si finalment aquesta pujada d’impostos s’inclourà dins del paquet de mesures que s’aprovarà aquest dissabte.

També ha reconegut que un sector com l’elèctric, «sistèmic per a l’economia no pot ser vist pels consumidors com un sector del qual no poden fiar-se». «Els ciutadans han de sentir-se còmodes amb aquelles companyies que li ofereixen un servei fonamental i aquí hi ha un marge de millora obvi», ha afegit.