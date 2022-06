El<strong> paquet de mesures </strong>que va anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, dissabte passat per rebaixar l’impacte a les llars de la pujada de preus a causa de la guerra d’Ucraïna, inclou un augment d’un 15% del valor de les pensions de jubilació i invalidesa no contributives, una iniciativa que s’aplicarà aquest 1 de juliol i que estarà en vigor almenys fins al desembre.

Partint de les estadístiques de l’Estat, la mitjana de la pensió de jubilació no contributiva (la d’aquelles persones jubilades que no han cotitzat prou a la Seguretat Social, però sí per sobre dels 10 anys) és de 421 euros, de manera que s’incrementarien en uns 60 euros mensuals, fins als 484 euros.

Quant a la pensió mitjana d’invalidesa passarà dels 461 euros fins als 531 euros, aproximadament. Entorn de 450.000 persones es beneficiaran dels dos increments.