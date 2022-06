Espanya ha començat a enviar gas natural de procedència no algeriana al Marroc, segons han explicat fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Sobre la base de les relacions comercials "i el bon veïnatge", afirmen les fonts, ahir es va produir el primer enviament pel gasoducte del Magreb del gas natural liquat prèviament adquirit pel Marroc als mercats internacionals i desembarcat en una planta de regasificació espanyola. "Un procediment de certificació garanteix que aquest gas no té origen algerià", puntualitza el ministeri.

La interconnexió operarà amb les normes tècniques de la Unió Europea, com es fa amb Portugal i França.