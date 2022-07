El vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori i Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va xifrar ahir entre 28.000 i 45.000 milions d’euros la inversió que s’hauria fet en infraestructures a Catalunya si fos un estat independent. En una conferència al Cercle d’Infraestructures, Puigneró va reivindicar el creixement econòmic del territori català en els últims deu anys com una «època pròspera» i va insistir a denunciar que l’Estat, en el període 2010-2020, només ha executat en infraestructures el 65% del pressupostat, mentre que la mitjana a escala de l’Estat se situa en el 75%. «Tot això no és atzarós ni incompetència. Hi ha una voluntat política manifesta de rebaixar el pes polític i econòmic de Catalunya», va assegurar.

Puigneró va denunciar que a l’Estat «s’hagi arribat fins a l’absurd que encara és més ràpid anar de Barcelona a Alacant passant per Madrid, que fer-ho pel litoral mediterrani». Segons les xifres donades pel vicepresident, el Govern espanyol hauria invertit fins a 65.000 milions en alta velocitat en els darrers trenta anys. «Després d’això, a ningú se li ha ocorregut que calia connectar la segona i tercera ciutat més importants de l’Estat i uns dels corredors econòmics i logístics més rellevants d’Europa?», va qüestionar. En la mateixa línia, el titular de Territori va insistir a reivindicar la importància de tirar endavant el Corredor Mediterrani des d’una perspectiva mediambiental. Puigneró va recordar que «tant Espanya com Catalunya» estan a la cua d’Europa quant a transport de mercaderies per carretera, amb el 4% i el 6%, respectivament, mentre que en altres països europeus la xifra és superior al 15%.

En la conferència, on va ser acompanyat del president del Cercle d’Infraestrucutres, Santi Vila, i el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, Puigneró també es va referir a l’ampliació de l’aeroport del Prat. Puigneró, partidari de tirar endavant l’obra, va demanar «una segona oportunitat» al projecte. «Si es torna a obrir la negociació, m’asseuré a la taula per fer-la possible, i els que no ho facin hauran d’explicar per què creuen que l’aeroport intercontinental de Catalunya ha de ser Barajas», va declarar.

Quant a les últimes mesures de l’executiu espanyol per fer front a la crisi de preus, entre les quals hi ha la gratuïtat dels abonaments de Rodalies, el vicepresident va tornar a avisar que «allò gratis avui acostumen a ser retallades per al futur».