Iglesias Moda celebra els seus cent anys amb música i cervesa pròpia

L’establiment manresà Iglesias Moda arriba enguany al seu centenari, i ho fa reivindicant el comerç local, la moda sostenible i la tradició familiar. Les dues darreres setmanes, el comerç de la plaça Clavé ha organitzat sengles festes amb música (a càrrec de Petit & Nuna i Tanssmusic) i amb la posada de llarg d’una cervesa pròpia, batejada justament com a 1922, amb exquisides maltes de Sant Pere Sallavinera i elaborada per Guineu. Han estat dos obsequis que l’històric comerç ha fet al seu barri i a la clientela fidel per celebrar una efemèride que arriba en un dels millors moments de l’establiment, segons afirma el seu propietari, Valentí Cardona, la tercera generació de la nissaga comercial.

Magatzems Iglesias, el nom original del negoci, va néixer de la iniciativa de Valentí Iglesias, un avinyonenc format a can Jorba que el 1922 va obrir una petit local al número 26 del carrer Urgell de Manresa, a tocar de la Clavé. Iglesias, avi de Valentí Cardona, va establir-se el 1926 al lloc que la botiga ha ocupat des d’aleshores en una plaça convertida, en els darrers anys, en un dels racons més coquetons del centre històric.

Els anys seixanta, Marià Cardona, gendre de Valentí Iglesias, va assumir el negoci, que els anys 90 va experimentar una transformació cap a la moda i el segell propi, amb una reforma de l’edifici i un canvi de nom: Iglesias Moda.

«Sempre hem estat una botiga a l’ombra dels grans comerços. Primer de Can Jorba, després de les franquícies i les superfícies comercials i ara de la revolució d’internet i els outlets», diu Valentí Cardona, que el 2000, renunciant al seu propòsit juvenil de no implicar-se en el negoci, va assumir la direcció de la botiga, amb l’experiència que aportava el seu pas per una consultoria especialitzada en retail. Per a Cardona, el secret de la llarga supervivència de la botiga i del seu bon moment actual (amb un creixement de dos dígits en facturació respecte del 2019, assegura) ha estat «mantenir-nos on hem estat sempre, sense obrir nous locals, i fidelitzant la clientela». «Avui», diu, «la ubicació física no és tan important, l’aparador ha de ser digital». De fet, el negoci està ja plenament involucrat en la venda online; fa set mesos ha obert el seu propi e-commerce i la botiga és molt activa a les xarxes socials. Hi exhibeix les seves peces, vestides pels mateixos joves empleats del negoci (mitja dotzena, en total), que desfilen en improvisades passarel·les urbanes que són, tot sovint, racons del barri Clavé-Urgell, un tram comercial que ha fet de la botiga d’autor i de proximitat el seu caràcter particular.

Cardona assegura que Iglesias Moda ha sortit reforçat de la covid. L’activitat a Instagram, les habituals promocions i la «constant comunicació» amb els més de 8.000 clients a la seva base de dades han estat bons arguments per superar el terratrèmol de la pandèmia.

Autodefinit com un negoci de moda multimarca de gamma mitja, Iglesias Moda posa a disposició dels clients 800 articles nous cada sis mesos, en combinacions concebudes per agradar i per deixar empremta. Ecoalf, una marca «100% respectuosa amb el medi ambient», és el darrer descobriment per al públic de Manresa que ha fet un establiment que també té marca (E&A BCN) i cadena (DStil) pròpies.