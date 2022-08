Durant la pandèmia va ser el paper higiènic, i l'oli de gira-sol davant l'esclat de la guerra d'Ucraïna; ara és el gel, el protagonista de l'estiu. Mercadona ha limitat la venda de bosses de gel davant la falta de subministrament. En plena onada de calor, i amb les temperatures per sobre dels 30 graus, Mercadona ha anunciat a través dels cartells a les botigues la limitació de compra de gel en glaçons i picat. El problema no només afecta aquest conegut supermercat i molts supermercats i botigues de les comarques centrals pateixen l'afectació.

LIMITA LA VENDA DAVANT LA FALTA DE PROVEÏMENT

Mercadona ha limitat el consum a cinc bosses o a un sac per client i dia. Als cartells diu el següent: «Limitem temporalment la venda de bosses de gel. Màxim cinc bosses o un sac per client». La cadena insisteix que la mesura s'ha pres per evitar el «desproveïment» del producte, ja que hi ha problemes al sector.

Els productors de gel, que és on s'està registrant el problema de falta de producte, expliquen que el preu del plàstic per a l'embalatge, l'alça del combustible utilitzat per al transport i l'augment del preu de la llum han provocat la falta d'estoc. Durant tot l'any no s'ha vist afectat, però amb les altes temperatures que està deixant l'estiu se n'ha aguditzat la demanda.