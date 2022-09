Repsol ha anunciat la venda del 25% del negoci d’explotació i producció de petroli Upstream a l’inversor institucional nord-americà EIG per 4.800 milions de dòlars. Segons l’energètica, Repsol mantindrà el control d’aquest negoci, que continuarà centrant el creixement en hubs regionals clau als països de l’OCDE. Repsol ha informat a la CNMV que la transacció consistirà en l’entrega de 3.400 milions de dòlars (3.435 milions d’euros) pel valor de les accions i 1.400 milions de dòlars ( 1.415 milions d’euros) de deute net. L’acord contempla la sortida a borsa del negoci als Estats Units a partir del 2026, sempre que es donin condicions favorables. El negoci d’Exploració i Producció té l’aposta estratègica de reduir un 75% la intensitat de carboni el 2025. Repsol s’ha fixat com a objectiu assolir les zero emissions el 2050.