BeFuture! Manresa, una jornada de digitalització que organitza Mobile World Capital Barcelona, tindrà lloc aquest dijous a l’Espai Plana de l’Om i al Kursaal per analitzar el paper de la tecnologia en la resolució dels reptes de la ciutat.

BeFuture! Manresa reunirà representants de l’Ajuntament de Manresa, Generalitat de Catalunya, i2CAT, MWCapital i entitats socials. La jornada començarà amb una sessió plenària, un espai divulgatiu en què hi haurà ponències, taules rodones i sessions de debat per aprofundir en els reptes tecnològics de la societat. És oberta al públic general però cal registre previ. A continuació, es podrà visitar l’exposició itinerant «Huawei Roadshow 2022», impulsada per Huawei per donar a conèixer tecnologies d’avantguarda aplicades a diferents sectors.

La jornada també inclourà un workshop a porta tancada per a empreses del Bages amb l’objectiu de dinamitzar l’ecosistema local i la transformació tecnològica del sector de la Indústria 4.0 per introduir-se en les últimes innovacions tecnològiques que permet la connectivitat intel·ligent i el 5G i com poden revolucionar els seus negocis. Per participar-hi cal invitació. A la tarda tindrà lloc una de les activitats principals: una hackató, que reunirà 40 joves manresans per plantejar noves solucions tecnològiques.

La jornada s’iniciarà a les 9.30 h amb la benvinguda de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Posteriorment intervindran Dani Marco, director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya; Eduard Martín, CIO i director de Connectivitat Intel·ligent de Mobile World Capital Barcelona; Eduard Martín, CIO i director de Connectivitat Intel·ligent de Mobile World Capital Barcelona; Sergi Figuerola, CTIO de i2CAT i CTO de 5G Barcelona; Alex Carballo, director d’Administracions Públiques Catalunya i Aragó de Vodafone; Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya; Therese Jamaa, vicepresidenta de Huawei Spain i vicepresidenta de la Fundació Creu Roja Espanya; sor Lucía Caram, directora de la Fundació Convent de Santa Clara, i Sònia Recasens, membre del consell assessor de la Fundació Pere Tarrés.