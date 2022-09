L’economia espanyola va confirmar en el segon trimestre una major acceleració de la prevista, amb un augment respecte al període gener-març de l’1,5%, molt per sobre de l’1,1% estimat al juliol, segons les dades definitives publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En termes interanuals també va augmentar l’alça, fins al 6,8%, una dècima més que en el trimestre precedent.

La velocitat de creuer més elevada també es va produir en l’ocupació equivalent a temps complet, amb un creixement intertrimestral de l’1% davant del descens del 0,4% que s’havia calculat al juliol passat. El segon trimestre va presentar un elevat contrast respecte al descens intertrimestral del 0,2% llançat per les dades definitives del període gener-març, facilitats també per l’INE. Si hi hagués hagut un descens en el període abril-juny, s’hauria incorregut en una recessió tècnica, que són dos trimestre consecutius de caiguda. Però en el segon trimestre es va accelerar fortament el ritme.

Les dades provisionals ja indicaven un ritme d’activitat més elevat del previst inicialment en el període abril-juny, que es va poder consolidar entre juliol i setembre gràcies a l’estirada del turisme. El Govern espanyol entén que les dades confirmen «la solidesa del creixement de l’economia espanyola impulsada per la demanda nacional i les exportacions».