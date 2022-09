El cistell de productes bàsics s'ha encarit un 15,2% als supermercats en l'últim any, segons un estudi de l'OCU, que ho bateja com la pujada més gran de preus en 34 anys. L'augment de tarifes és generalitzat, ja que afecta el 95% dels 239 productes del cistell de consum. Destaquen productes com l'oli de gira-sol (amb una pujada del 118%), les magdalenes i la margarina (+75%) i els plàtans, pasta, oli d'oliva i farina, amb increments de més del 50%. Només hi ha 12 productes en la categoria d'higiene (com el xampú, -5%) i les fruites exòtiques (alvocat -10% o kiwi, -6%) que baixen anecdòticament el preu. Entre les grans cadenes de supermercats, les del grup Dia (de +15,2% a +17,1%) i Mercadona (+16,2%) són les que més han pujat les seves tarifes.

Entre les grans cadenes de supermercats, les del grup Dia i Mercadona són les que més han pujat les seves tarifes, segons detalla un informe de l'OCU Com a contrapartida, els supermercats que menys han augmentat els preus són Alimerka (8,4%), Carrefour Express (8,5%) i BM Urban (8,8%). "No obstant, la pujada de preus ha estat generalitzada i bastant homogènia", ha reiterat l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). L'informe de l'OCU –realitzat a 1.180 supermercats de 65 ciutats- assenyala que es poden estalviar fins a 994 euros de mitjana amb una bona elecció del supermercat. Les cadenes més barates són Tifer, Supermercats Dani i Family Cash, mentre que les més cares són Sánchez Romero, Ulabox, Novavenda i Amazon. Vigo i Ciudad Real són les dues ciutats més barates de l'estat espanyol, mentre que les més cares són Palma, Barcelona, Girona, Madrid i Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.