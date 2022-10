El Banc d’Espanya rebaixa el creixement del PIB espanyol del 2023 a l’1,4%, la meitat del que es va anunciar en les darreres previsions, per una desacceleració de l’economia a escala global més pronunciada de l’esperada i per una inflació que es manté alta de manera continuada. Les projeccions macroeconòmiques de l’economia espanyola fetes públiques ahir també revelen que l’ens preveu que la inflació pugi tres punts més del que s’havia calculat al juny i tanqui l’exercici vinent amb un creixement del 5,6%. Les previsions del 2022 són d’un creixement del 4,5% del PIB (0,4 dècimes més del previst) i d’un 8,75% de la inflació (1,5 punts més). Tot i les projeccions, el Banc d’Espanya assegura que sense el pla de xoc activat pel govern espanyol, l’IPC encara hauria crescut més del 10,5% actual i que el topall sobre el preu del gas a l’agost va contribuir a reduir la inflació general per sobre dels dos punts.