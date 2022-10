El BBVA ha acordat col·laborar amb Correus per ampliar els serveis financers a l’Espanya rural. El banc segella un protocol bilateral, dins del marc establert en l’acord de col·laboració que van subscriure les associacions bancàries AEB, CECA i Unacc amb Correus el mes de juliol passat, amb l’objectiu de facilitar la retirada de diners en efectiu i millorar l’accés als serveis financers bàsics en zones rurals d’Espanya.

L’acord, signat per Juan Manuel Serrano, president de Correus, i Peio Belauteguigoitia, country manager de BBVA a Espanya, té com a objectiu ampliar el servei bancari de l’entitat a les zones rurals. Serrano va destacar que «Correus posa a la disposició del BBVA la capil·laritat i total cobertura territorial de la seva xarxa d’oficines i serveis rurals, per contribuir a la inclusió financera a tot Espanya i garantir l’accés a efectiu a tota la ciutadania, també en l’àmbit rural».

Per la seva banda, Belausteguigoitia va assenyalar que «al BBVA continuem treballant per cobrir les necessitats de tots els nostres clients. La signatura d’aquest protocol de col·laboració té com a objectiu ampliar la cobertura dels nostres serveis financers, a través d’un servei universal, com és el postal, que fa Correus».

Correus té una xarxa de 2.389 oficines i 6.000 carters rurals que arriben al 100% dels municipis espanyols, de manera que permet oferir un servei bancari bàsic a l’anomenada Espanya rural.