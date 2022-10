L’aerolínia nord-americana United Airlines ha anunciat un nou vol estacional sense escales entre Barcelona i Chicago. El servei començarà el 26 de maig del 2023 i operarà fins el 28 de setembre. La connexió es farà amb avions Boeing 787-8 Dreamliner amb capacitat per a 243 passatgers i la freqüència dels vols serà diària.

La nova connexió de Barcelona amb l’aeroport Chicago O’Hare se suma als vols de la companyia durant tot l’any a Nova York i els estacionals a Washkington Dulles. Els vols de Barcelona sortiran a les 14.50 hores i els de Chicago ho faran a les 21.25 hores.

El servei de vols d’estiu anunciat per la companyia per al 2023 també inclou connexions a Màlaga, Estocolm i Dubai, així com sis vols addicionals a Barcelona, Roma, París, Londres, Berlín i Shannon.

Les noves rutes encara estan subjectes a l’aprovació governamental.