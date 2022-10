Les exportacions catalanes es van enfilar fins als 6.826 milions d’euros a l'agost, un 23,3% més que al mateix mes de l’any passat i un 42,5% més que a l'agost del 2019, abans de l'esclat de la pandèmia, segons el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Les vendes catalanes a l’estranger van ser impulsades principalment pel sector químic, de l'alimentació i dels bens d'equip i van suposar el 23,5% del conjunt de l’Estat, on les exportacions van augmentar un 31,7%, fins a 29.090,9 milions d’euros. D’altra banda, les importacions a Catalunya durant l'agost van enfilar-se fins a 8.309,6 milions, és a dir, un 25,3% més que el mateix mes de l’any passat, i van representar un 22,4% de les de tot l’Estat.

Amb tot, a Catalunya el saldo comercial acumulat fins a l'agost va ser negatiu, de 12.239,4 milions, un 144,5% més que el mateix període del 2021.

Si es mira el període entre gener i agost, la comunitat autònoma amb més vendes a l'exterior va ser Catalunya, amb 61.363,4milions d'euros. Amb tot, si es mira l'increment Catalunya se situa en la part baixa del rànquing amb un augment del 17,5%, lluny de Canàries (121,9%), Illes Balears (61,2%), Ceuta (49,95%), País Basc (30,9%), Andalusia (29,7%) o el País Valencià (26,5%).

El sector químic torna a liderar el rànquing de vendes

Els sectors més exportadors a Catalunya van ser, una vegada més, els productes químics, els béns d'equip i l'alimentació, les begudes i el tabac. Les vendes de productes químics van representar un 26% del total - 1.777,5 milions-; i les de l'alimentació, begudes i tabac un 18,6% - 1.270,5 milions-; i les dels béns d'equip el 15,6% - 1.067,3 milions-; Així, entre aquests tres sectors van sumar el 60,2% del total d'exportacions catalanes.

Per demarcacions, a l'agost les comarques de Barcelona van continuar encapçalant les vendes a l'estranger, fins als 5.141,4 milions d'euros. Es tracta d'un 25,1% més que fa un any i del 17,7% de tot l'Estat, segons el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

A la demarcació de Girona, les exportacions van créixer un 27,3% interanual, fins als 573 milions d'euros. A les comarques de Lleida es van incrementar un 11,8%, fins als 285,1 milions d'euros; i a Tarragona van enfilar-se un 14,8%, fins als 826,6 milions d'euros.

Pel que fa a importacions, també es van concentrar a la demarcació de Barcelona, on van ascendir fins als 6.294,3 MEUR, el que va suposar un 17% del total de l'Estat.

El saldo comercial va ser negatiu en 12.239,4milions d'euros a l'agost a Catalunya, una xifra molt similar a la de Barcelona (-10.526milions). També a Tarragona la balança comercial va ser negativa (-4.772,8 milions). En canvi, el saldo comercial en l'acumulat fins a l'agost es va mantenir positiu, de 2.314,3 MEUR a Girona i de 745,1 MEUR a Lleida.

Les vendes de productes energètics es dupliquen

En relació amb les exportacions de l'Estat, destaca l'increment de les vendes a l'estranger de productes energètics (+107,4%). Així, mentre que entre el gener i l'agost del 2021 aquest sector va representar el 5,9% de les exportacions, enguany es va enfilar fins al 14,4%.

Per sectors, van continuar destacant les vendes dels productes químics (18%), seguides dels bens d'equip (17,3%) i de les d'alimentació, begudes i tabac (16,9%). Respecte del mateix període de l'any passat van baixar les exportacions del sector de l'automòbil, que de representar el 13,2%, es van moderar fins al 10,9%.

Per zones geogràfiques, les exportacions a la Unió Europea en l'acumulat de 2022 van representar el 60,2%. Per països, van destacar els augments d'Aràbia Saudí (207,8%), Bulgària (165,2%), Canadà (49,5%) o Japó (41,1%). Per contra, van baixar a Algèria (79,85%), a Rússia (-54,9%), pels efectes de les sancions per la guerra d'Ucraïna; a Nigèria (-15,8%),i a la Xina (-10,5%), entre altres.