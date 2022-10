El nombre d'afiliats estrangers a la regió central és inferior a la mitjana catalana

Totes les comarques de la regió central tenen un percentatge de persones afiliades estrangeres a la Seguretat Social inferior a la mitjana de Catalunya, que és del 16,5% respecte del total, segons les darreres dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents al mes de setembre. En total, el mes passat estaven registrats un total de 153.947 afiliats de nacionalitat espanyola a les comarques centrals per 17.779 estrangers. Aquesta xifra suposa un 10,35% del total d’afiliats al territori, més de sis punts per sota de la mitjana catalana.

Per comarques, l’Anoia i el Berguedà són les del total català que tenen un percentatge menor d’afiliats estrangers, amb un 8,4 i un 8,9%, respectivament. Al Bages, el nombre d’afiliats forans és de l’11,3%, una dècima més que al Solsonès. Al Moianès, el percentatge és el 9,9%, mentre que les comarques centrals amb un percentatge més elevat són les de muntanya: l’Alt Urgell, amb el 13,3% i la Cerdanya, amb el 13,9%.

Tots els territoris centrals queden molt lluny de les comarques amb més incidència de població estrangera afiliada, del 31,7% de la Segarra, el 23,8% de l’Alt Empordà, el 23,3% del Barcelonès, el 22,6% del Pla d’Urgell, el 20,3% del Segrià o el 20,2% de l’Urgell. Totes doblen pràcticament o superen el percentatge d’estrangers afiliats al Bages.

En contrapartida, l’afiliació estrangera va créixer a la comarca del Bages per damunt de la mitjana catalana en termes interanuals. El setembre d’enguany es va registrar el 10,4% més d’afiliats no de nacionalitat espanyola a la comarca que un any abans. L’evolució mitjana catalana va ser del 10,3%. A la Cerdanya, l’increment, el segon més notable del país (només per darrera de l’Alta Ribagorça, del 18,2%), va ser del 14,2% i al Berguedà, del 12,8%. Al Moianès, l’augment també va ser superior a la mitjana nacional, del 10,4%. Només a l’Anoia (8,7%), el Solsonès (7,5%) i a l’Alt Urgell (4,9%), l’augment va ser inferior a la mitjana del país.

L’augment interanual dels afiliats estrangers (10,3%) és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola (2,0%) al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran, excepte al Pla d’Urgell, la Noguera i el Priorat. Aquestes variacions representen 56.723 afiliats més de nacionalitat espanyola que un any enrere i 52.920 més de nacionalitat estrangera, al conjunt de Catalunya. Al setembre, el 83,5% dels afiliats a Catalunya són de nacionalitat espanyola, mentre que els afiliats estrangers representen el 16,5% del total. La Segarra és la comarca on la proporció d’afiliats estrangers és més elevada (31,7%) i gairebé dobla la mitjana catalana; per contra, l’Anoia i el Berguedà són les comarques on aquesta proporció és més baixa (per sota del 9%).

Afiliació total

El Bages és la tercera comarca del país on més creix respecte del mes d’agost el nombre d’afiliats, l’1,4%. El percentatge quadriplica l’increment mitjà intermensual del país el mes de setembre, que va ser del 0,3%. Només al Vallès Occidental (1,7%) i al Barcelonès (1,4%, però amb un volum total més elevat) va augmentar més el nombre d’afiliats.

De fet, tret del Solsonès, on la variació va ser nul·la d’un mes per l’altre, i l’Alt Urgell, on va caure un mínim 0,1%, en totes les comarques centrals el nombre d’afiliats va créixer per sobre de la mitjana catalana respecte del mes anterior: l’1% al Moianès, el 0,7% al Berguedà i el 0,6% a l’Anoia.

Tanmateix, en termes interanuals l’afiliació va ser inferior el mes de setembre a totes les comarques centrals respecte de la mitjana catalana, que va ser del 3,3%. Així, el percentatge més elevat a la regió central va correspondre a l’Anoia, el 3%, i el menor, al Solsonès, l’1,3%. Entremig es van situar el Bages (2,7%), el Moianès (2,3%), l’Alt Urgell (1,9%), la Cerdanya (1,7%) i el Berguedà (1,6%).

Homes/dones

El conjunt del territori central té un nombre de dones afiliades menor a la mitjana catalana, que és del 46,9% respecte del total, segons les dades de l’Idescat. Només l’Alt Urgell s’apropa a aquest percentatge, amb el 46,8%. El Moianès és el que registra el menor nombre de dones afiliades, el 44,4% respecte del total. L’Anoia (44,8%), el Solsonès (45%), la Cerdanya (45,1%), el Berguedà (45,7%) i el Bages (46,2%) estan per sobre. La tendència no és de revertir aquesta realitat. Així, respecte del mes de setembre de l’any passat, només l’Anoia va notar un increment de l’afiliació de dones igual al català, del 3,9%. La resta de comarques centrals van evolucionar pitjor, especialment el Berguedà (1,4%), l’Alt Urgell (1,6%) i el Solsonès (1,8%).

Les franges d'edat

L’Anoia és la comarca del territori central amb més increment de l’afiliació en franges d’edat per sobre dels 45 anys. En el bloc entre 45 i 55 anys, l’augment interanual en aquesta comarca va ser del 4,4%, i del 7,7% en la franja de 55 anys i més. Al Moianès i al Bages també va créixer el nombre d’afiliats de més de 45 anys, el 4,6% i el 4,5%, respectivament, mentre que en la franja superior ho va fer el 4,5% al Bages i el 3,2% al Moianès. En el grup de 55 anys i més, el nombre d’afiliats va créixer el 6,1% al Solsonès, també per sobre del 5,6% de la mitjana catalana.

L'afiliació per sectors

El nombre d’afiliacions al Bages va augmentar el 4,1% el mes de setembre respecte del mateix període de l’any anterior. Això suposa el tercer increment més significatiu comarcal al conjunt català, només per darrera de la Garrotxa (6,1%) i l’Alt Empordà (4,1%). Amb 18.312 afiliats, el Bages és la setena comarca del país amb més afiliació al sector industrial, només per darrera del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Maresme i Osona.

En el sector serveix, però, l’evolució al Bages interanual va ser inferior a la mitjana nacional (del 4%), amb un creixement del 2,4%.

El grau de temporalitat

En pràcticament totes les comarques centrals, el grau de temporalitat és més elevat que la mitjana catalana, del 14,7%. Destaquen així el 17,2% del Berguedà, el 16,9% del Moianès i el 16,1% de l’Alt Urgell. Per sota se situen el 15,7% del Bages, el 15,3% de l’Anoia i el 14,9% del Solsonès. Només a la Cerdanya el grau de temporalitat és inferior a la mitjana nacional, del 14,3%. Això en dades totals. Per sexes, la dinàmica és la mateixa, però el grau de temporalitat és més elevat: del 20,2% al Berguedà i del 20,1% al Moianès, els dos més destacats. Al Bages, el percentatge se situa en el 17,8%, gairebé un punt per sobre de la mitjana nacional.