CaixaBank va registrar un benefici net atribuït de 2.457 milions d'euros fins al setembre, el 17,7% més respecte al mateix període de l'exercici anterior tenint com a base perímetres homogenis, segons ha informat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El resultat comptable augmenta el 21,5% sense incloure els efectes extraordinaris de la fusió i, si es tenen en compte els impactes de la integració, baixa el 48,8%, ja que el benefici fins al setembre del 2021 va ser de 4.801 milions per l'aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions del 'badwill' i altres resultats extraordinaris associats.

Els recursos de clients baixen a 612.504 milions, l'1,2% menys, i la rendibilitat sobre el capital tangible (ROTE) s'ha situat en el 8,4%, nivell inferior al del cost de capital.

Amb perímetres homogenis, els ingressos arriben als 8.647 milions d'euros (2,7% més), i es redueix el marge d'interessos el0,4%; i el creixement del marge brut (+2,7%) i la reducció de les despeses d'administració i amortització recurrents (-5,9%) permeten un creixement del marge d'explotació sense extraordinaris (14%).

En concret, les despeses de personal cauen el 8,5% i reflecteixen els estalvis després de la sortida d'empleats en el marc de l'acord laboral, mentre que les despeses generals es redueixen el 6,6%.

En la partida d'ingressos per dividends (132 milions de gener a setembre) s'inclouen, en el segon trimestre, els dividends de Telefónica i BFA per 38 i 87 milions respectivament (51 i 98 en 2021).

Crèdit i recursos

L'entitat ha registrat fins al setembre un increment de la cartera de crèdit sana de 11.491 milions (3,4%), fins a arribar als 351.462 milions d'euros, mentre que la cartera sana d'empreses ha crescut el 7%, en consum ho ha fet el 3,6% i en hipoteques, el 0,8%.

CaixaBank ha destacat la comercialització d'hipoteques a particulars on es dupliquen les concessions respecte al mateix període de l'any anterior, aconseguint els 10.527 milions d'euros.

En crèdit al consum el nou finançament va ser de 7.681 milions d'euros de gener a setembre, la qual cosa suposa un augment del 23%, i sobre el finançament a empreses, la nova producció s'acosta als 32.000 milions d'euros, amb un increment del 47% en taxa interanual.

Els actius sota gestió se situen en els 144.133 milions d'euros, el 8,8% menys, per un context de forta volatilitat en els mercats, i l'entitat ha destacat les captacions netes de recursos per 10.948 milions.

Capital i liquiditat

La ràtio de capital CET1 se situa en el 12,4% (12,1% sense aplicació dels ajustos transitoris d'IFRS9) després de l'impacte extraordinari del programa de recompra d'accions Share BuyBack (-83 punts bàsics, corresponents a la deducció total de l'import màxim autoritzat de 1.800 milions d'euros).

L'entitat assegura que ha aconseguit una generació orgànica de capital en els nou primers mesos de l'exercici de 92 punts bàsics, i compta amb uns actius líquids totals de 141.981 milions i amb un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) del 276%, "molt per damunt" del mínim regulador requerit del 100%.

Morositat

CaixaBank ha registrat una ràtio de morositat del 3%, i se situa en nivells mínims des de 2008, mentre que els saldos dubtosos descendeixen fins als 11.643 milions d'euros per l'evolució dels indicadors de qualitat d'actiu i la gestió activa de la morositat, amb una reducció de 1.991 milions l'any i de 782 en el trimestre.

Quant a l'economia espanyola, el conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que Espanya està més ben preparada per a la crisi que la resta d'Europa per la menor dependència del gas rus i el nivell d'endeutament d'empreses i famílies, que és molt de menor al de 2008, informa Ramon Ferrando.

El directiu ha subratllat que l'entorn econòmic s'està deteriorant. “Preveiem un ritme de creixement del PIB aquest any del 4,5% i de l'1% en 2023. Això contrasta amb Europa, on la previsió en l'eurozona és del 0% en 2023. Espanya aquesta millor preparada i la crisi el va afectar de manera menys greu que a altres països europeus. Tenim menys dependència del gas gràcies a les infraestructures gasistes. A més, l'endeutament de famílies i empreses és menor que en l'anterior crisi”, ha assegurat.

Durant la presentació de resultats del tercer trimestre de 2022, a València, Gortázar ha afegit que no s'ha produït una bombolla immobiliària i ha recordat que els preus de l'habitatge estan un 17% per sota de 2008. El conseller delegat de CaixaBank ha insistit que “2023 no ha de ser bo, però no hem de ser catastrofistes”.