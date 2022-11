La companyia nord-americana Cisco ha triat Barcelona per instal·lar el seu primer centre de disseny de microxips a la Unió Europea. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous la inversió després de reunir-se al Palau de la Moncloa amb el president i conseller delegat de Cisco, Chuck Robbins. El centre serà el primer d'aquesta mena de la multinacional a la Unió Europea i s'ubicarà en el centre d'innovació que la tecnològica ja té a la capital catalana. La inversió s'emmarca en el context del PERTE dels semiconductors. Sánchez ha destacat que "Espanya s'està convertint en un actor clau per assolir l'objectiu de la UE d'aconseguir el 20% del mercat mundial de xips el 2030", ha dit en un comunicat.

En una piulada a Twitter, Sánchez ha destacat que Espanya aconsegueix atraure "un altre gran projecte, impulsat pel pla de recuperació" i ha agraït a Robbins aquesta "important aposta per l'ecosistema tecnològic espanyol".

El Govern espanyol ha explicat que la inversió s'ha concretat després que Sánchez mantingués reunions prèvies amb el directiu de Cisco a la Moncloa el juliol de 2021 i a l'últim fòrum de Davos al maig.

El centre al disseny de xips s'ubicarà conjuntament a les instal·lacions que ja té l'empresa a Barcelona, concretament al recinte de Ca l'Alier, una antiga nau industrial rehabilitada del barri del Poblenou. Part del recinte és utilitzat per l'Ajuntament de Barcelona com un centre d'innovació urbana.

El nou centre es dedicarà al disseny i la creació de prototips de xips però no a la fabricació com a tal dels semiconductors, un procés que ara mateix es troba principalment a Àsia. Cisco no ha concretat quants treballadors contractarà i s'ha limitat a detallar que el centre "començarà amb un equip d'enginyers" que esperen que creixi "gradualment en els propers anys incloent les noves oportunitats de col·laboració de l'ecosistema espanyol de semiconductors".