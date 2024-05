Saps el preu que rondarà el combustible durant el pont de maig?

El pont de maig és un altre dels ponts més esperats de l'any. Aquest pont apareix quasi un mes després de Setmana Santa, així doncs, a aprofitar-lo. De segur que teniu planejat fer alguna sortida per tal de desconnectar de la rutina. Si és així, aquest article us interessa i molt; i és que, el preu de la benzina i el dièsel es troba més car que l'any passat per aquestes dates. Descobreix la diferència de preus i les opcions més econòmiques.

Omplir el dipòsit serà més car durant aquest pont de maig: fins a 1,72 euros per litre de gasolina 95 de mitjana. Durant aquest pont, cada litre de benzina et sortirà de mitjana fins a 10 cèntims més car que l'any passat.

El dièsel també està a l'alça: el preu mitjà es troba en 1,57 euros per cada litre, també uns 10 cèntims més car que l'any passat.

El cost d'omplir el dipòsit variarà segons la benzinera escollida per proveir el nostre vehicle de combustible.

Combustible barat

La benzina 'low cost' és una opció més econòmica per als conductors, però troba diferències amb la benzina prèmium. La composició química i el procés de refinament de la benzina barata i de la cara són diferents: l'opció 'low cost' no conté tants additius com la prèmium, per la qual cosa no pot netejar el motor tan bé com l'opció més cara.