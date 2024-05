El Congrés tomba la proposta del PSOE contra el proxenetisme amb els vots en contra de Sumar i els independentistes

El Congrés dels Diputats ha descartat aquest dimarts la presa en consideració d'una proposició de llei del PSOE per prohibir i castigar el proxenetisme. La iniciativa, que ha rebut 122 vots a favor, 184 en contra i 36 abstencions, ha escenificat la divisió que genera aquest assumpte entre els socis d'investidura de Pedro Sánchez, començant per Sumar. També els partits independentistes i sobiranistes s'han pronunciat unànimement en contra en considerar que no s'ha escoltat a les dones que es dediquen a la prostitució. El PP, que a l'anterior legislatura va avalar una proposició similar, finalment s'ha desmarccat entre crítiques pel context electoral en què s'ha debatut la iniciativa.