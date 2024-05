Pedro Martínez: "No descarto seguir, però ara és el moment de veure les opcions que hi ha".

Començant pel final, Pedro Martínez ha rebut en roda de premsa la pregunta que tothom es fa. Continuarà? I la resposta no ha estat concloent: Ha dit que "no descarto res, però ara és el moment de veure les opcions que hi ha. El club ha aconseguit que sembli que soc bon entrenador i ho valoro molt, però ara mateix no sé què passarà".

Pel que fa al partit, "no hem estat competitius com durant tota la temporada. Això ens fa estar una mica tristos, perquè normalment a casa ho hem estat. En el segon quart hem estat desencertats i les sensacions no eren bones. Ells han vist les nostres debilitats i han trencat el partit".

Tot i això, "ens sap greu, però hem de fer la valoració de la temporada, de la qual estic molt content. Hem jugat els play-offs, i molt feliç per uns jugadors que s'han esforçat molt durant tot l'any. Hem estat per damunt per allò que objectivament es preveia, tot i que sap greu perdre com ho hem fet, perquè no ho esperàvem"

Sobre el rival, "l'Unicaja és un gran equip que té jugadors defensivament molt bons com Alberto Díaz o Ejim que et frustren. L'altre dia vam tenir l'encert i avui no l'hem tingut, com l'altre dia, que vam fer un 50% d'encert. Això et fa tenir sensacions negatives. No ha de passar, però passa. Ho hem parlat a la mitja part, hem reaccionat bé, però hem fallat tres safates seguides a l'inici del tercer quart i ells anotaven i han marxat d'onze. Aquí la frustració ha estat gran i entenc els jugadors. Cap retret per a ells"

Així, "en l'Unicaja, els ha faltat Perry i Osetkowski no ha jugat bé i no ho han notat. Nosaltres estem més al límit, no per cansament sinó perquè aquests equips fan que se't vegin més les carències. Aquesta potser és la diferència que hi ha entre ells i nosaltres. Les vegades que hem jugat contra ells, no n'hem tingut prou"