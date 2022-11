La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) prepara una nova edició del Fòrum Empresarial de l’Anoia. Es tracta de l’acte acadèmic de referència a l’Anoia, en què la UEA, a partir de recerca, entrevistes, tallers i taules de treball amb empresaris/es, agents socials i econòmics, administració i ciutadania elabora un informe anual de diferent temàtica i la presentació es fa en el marc d’aquest esdeveniment.

L’acte inclourà la ponència de l’expert en innovació Franc Ponti i les experiències de quatre empreses de l’Anoia, que exposaran els seus casos d’èxit d’innovació

Aquest informe, «Empresa i Progrés», proporciona informació de context, anàlisi i propostes, i dona pautes i eines per millorar l’economia del territori en el context del moment.

Amb «La innovació en l’entorn empresarial», el Fòrum Empresarial de l’Anoia encapçala la seva sisena edició consecutiva. L’objectiu d’aquesta nova edició és presentar l’informe econòmic VI Empresa i Progrés-La innovació en l’entorn empresarial, elaborat per la patronal anoienca durant el transcurs de l’any 2022. Aquest document contindrà una retrospectiva i radiografia de la innovació en el mapa actual del món empresarial, pautes i propostes per treballar la innovació en les organitzacions i també, un recull de casos d’empreses de Catalunya i de l’Anoia que estan apostant per la innovació. Especialment per trobar-nos en un entorn altament competitiu i canviant, la innovació ha esdevingut el cavall de batalla de les organitzacions i les empreses que necessiten incorporar nous productes, serveis o processos per tal de mantenir i millorar la seva posició al mercat.

De fet, segons el president de la UEA, Joan Domènech, cal que, «en el moment actual, les empreses i les organitzacions entenguin que el canvi i l’adaptació formarà part del seu dia a dia d’ara en endavant, una situació en la qual la innovació esdevé la clau per estar al dia dels canvis i la transformació permanent de l’entorn empresarial». Domènech afirma que la UEA «teníem molt clar que enguany havíem de parlar d’innovació i seguir acompanyant i animant a les empreses a no perdre cap tren».

L’esdeveniment tindrà lloc el dimecres dia 30 de novembre de 2022, a partir de les 18.30 h, al Teatre l’Ateneu d’Igualada.

Franc Ponti, ponent del VI Fòrum Empresarial de l’Anoia

Un cop presentat el document, tindrà lloc la presentació de les experiències de quatre empreses de l’Anoia, en què quatre empreses de la comarca, Meritem, Arcas Ollé, Waterologies i Picvisa, exposaran el seu testimoni i la seva experiència en el món de la innovació, ja sigui quant a producte o com a sistema de producció.

Seguidament el VI Fòrum UEA tindrà la ponència de l’expert en innovació i creativitat en l’àmbit empresarial, Franc Ponti, doctor en Economia i Empresa per Universitat de Vic, llicenciat en Humanitats per la UOC i màster en Societat del Coneixement també pel mateix centre. A EADA va estudiar Psicologia de les Organitzacions i també de Direcció d’Empreses. En l’actualitat és professor a EADA Business School al departament d’Estratègia, Lideratge i Persones i és un ponent de renom en l’àmbit de la creativitat i la innovació.

L’expert oferirà la ponència titulada «Els 7 errors capitals de la innovació i el canvi», on recollirà experiències i reflexions sobre com aplicar al innovació de forma real, tangible i sense perdre l’orientació empresarial.

L’esdeveniment serà conduït pel periodista igualadí, cap d’Informatius de RAC1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros. L’acte és obert a tothom que hi vulgui participar i cal inscripció prèvia. A tots els assistents se’ls farà arribar un exemplar de l’informe econòmic en versió impresa i online.

El VI Fòrum Empresarial de l’Anoia finalitzarà amb una copa de cava relacional per afavorir el networking entre les persones assistents.

Les inscripcions s’han de fer al web de la UEA ‘www.uea.cat / https://cutt.ly/FMtrcaP’