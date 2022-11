B&B Trends inverteix 22 milions d'euros en un parc industrial a Santa Margarida de Montbui

B&B Trends, propietari de la marca Ufesa, entre d'altres, ha inaugurat avui el seu nou parc industrial de 33.000 metres quadrats a Santa Margarida de Montbui per a la distribució de petits aparells electrodomèstics, una operació que ha suposat una inversió de 22 milions d'euros. L'acte d'inauguració ha estat presidit per Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya, i ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez; la Consellera d'Economia i Hisenda, Natalia Mas; la diputada al Congrés dels Diputats, Carolina Telechea; el delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, David Alquézar; el Secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos i el regidor de Promoció Econòmica de Santa Margarida de Montbui, Jordi Bòria. B&B Trends és un grup industrial propietat dels empresaris Àngel Riudalbàs i Jorge Tornini dedicat a la fabricació i distribució de petits electrodomèstics.

El projecte inaugurat avui suposa una inversió de 22 milions d'euros a més de la creació d'un centenar de nous llocs de treball, i consta d'un nou Hub logístic de 7.500 m² per a la distribució de la marca Ufesa a tota Europa, fet que triplica la capacitat actual d'emmagatzematge i distribució de la companyia.

La Direcció General d'Indústria del Departament d'Empresa i Treball, mitjançant l'instrument de suport a la reindustrialització que va desenvolupar el passat 2021 com a actuació prioritària del nou Pacte Nacional per a la Indústria, ha concedit a B&B Trends i a Ondulats Carme una ajuda de fins a un màxim d'1.528.000 euros per a la inversió i per a la contractació de personal.

El nou centre està dotat de sistemes de gestió avançats amb radiofreqüència i tecnologia RFID. En aquesta primera fase també s'inclou l'ampliació del laboratori de R+D+i, la creació d'un Servei d'Atenció al Client Centralitzat i un centre de reciclatge d'aparells i residus elèctrics per a fomentar la sostenibilitat i l'aposta de l'empresa pel respecte al medi ambient.

Per a Àngel Riudalbàs, "aquest projecte suposa una decidida aposta del grup pel creixement, a través del desenvolupament de noves tecnologies per part dels nostres centres de R+D+i. Les noves instal·lacions són fonamentals per a la nostra expansió en tot el Sud d'Europa".

En l'acte celebrat aquesta tarda, també s'ha inaugurat una nova fàbrica de l'empresa Ondulats Carme, propietat dels mateixos accionistes, que ocupa la parcel·la contigua. L'empresa, dedicada a la fabricació de planxa de cartó per als mercats de l'embalatge i indústries gràfiques, àmplia així la seva capacitat productiva amb les noves instal·lacions en passar de 40 a 140 milions de metres quadrats.

La inversió conjunta, de més de 22 milions d'euros, s'emmarca en l'estratègia de creixement prevista per a totes dues companyies. Riudalbàs i Tornini controlen també conjuntament l'empresa Indox, dedicada a la fabricació de dipòsits i cisternes de carburants i GNL, i Precintia, líder europeu en la fabricació de precintes de seguretat, entre altres inversions.

B&B Trends S.L., fundada el 2014, dissenya, fabrica i comercialitza petits aparells electrodomèstics de les marques Ufesa, Di4, Valory, Calma, LifeVit i Zelmer, i compta amb dos centres de fabricació a Espanya: Santa Perpètua de Mogoda (productes de calor tèxtil, entre elles els coixinets líders del mercat) i Vitòria (planxes i centres de planxat). A més, compta amb Centres de R+D a Vitòria, Santa Perpètua, Polònia i Cixi (la Xina). El grup, que opera en vuitanta països, està experimentant un creixement sòlid i sostingut, i té més de 100 patents, dues de les quals han donat lloc al centre de planxat “antivirus”, model Di4 Jet Pressing Healthy 8B.