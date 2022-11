El Consell Comarcal del Bages organitza, per a aquest divendres a l'ajuntament de Sant Mateu de Bages, una jornada dedicada a donar a conèixer les noves eines amb què pot comptar el sector ramader per millorar la seva eficiència. El programa començarà amb l'experiència de Marc Arcarons en l'ús del collar no-fence en cria bovina. Aquest tipus de collar permet que el bestiar pasturi sense necessitat de delimitar un espai amb un vailet elèctric. El ramader defineix una superfície a través de l'aplicació vinculada al collar dels animals, que reben un estímul cada vegada que intenten traspassar-ne el perímetre.

Aquesta nova tecnologia facilita el pasturatge d'espais difícils de tancar, especialment en orografies complicades. Per aquest motiu és tan interessant en projectes com el de Ramats de foc, del qual Arcarons és responsable. Ramats de foc és una iniciativa de la Fundació Pau Costa que aprofita el pasturatge en zones forestals per aconseguir rebaixar el risc d'incendis i, alhora, vincula els aliments que en resulten amb una marca comercial diferenciada per estimular-ne el consum.

Per la seva banda, la doctora Lorena Castillejos, del Servei de Nutrició i Benestar Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona, exposar com l'anomenada 'ramaderia de precisió' pot ajudar a aconseguir més sostenibilitat en tots els sentits: econòmicament millorant l'eficiència productiva, ecològicament perquè redueix l'impacte ambiental i socialment perquè facilita la feina a les persones dedicades a la ramaderia, que guanyen en benestar i salut. Per acabar, el ramader Pau Barnés, de Can Gimferrer, explicarà la seva experiència, just després de l'estona dedicada a un petit refrigeri amb productes del Bages. La seva explotació de vaca de llet ha implementat noves tecnologies per millorar el seguiment de la producció.

La sessió es farà a la sala annexa a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, de 10 a 1 del matí. Les persones interessades s’hi poden inscriure s gratuïtament al formulari https://ja.cat/bDKJY

La jornada s'emmarca en el projecte d'àmbit comarcal «Bages. Treball, Talent i Tecnologia 2021-2022», té el suport de l'associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, i la col·laboració de 28 municipis, l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, i està finançada per la Diputació de Barcelona.