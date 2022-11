Els constructors rebaixen les previsions de creixement del sector per als pròxims anys a Espanya

El sector de la construcció ha revisat a la baixa les previsions de creixement per als pròxims anys a Espanya, segons l'informe Euroconstruct d'hivern de l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC). Així, el creixement previst per a aquest 2022 a l'Estat és del 4%, 1,2 punts per sota de l'estimació del juny. El percentatge baixa fins al 2,7% el 2023 –la meitat respecte de l'últim informe- i el 2% el 2024. En ambdós casos es tracta de xifres inferiors a les previsions de creixement del PIB, de manera que no generen "gaire satisfacció", segons el director general de l'ITeC, Francisco Diéguez. A Europa, l'institut situa el creixement en el 3% el 2022, el 0,2% el 2023 i el 0% el 2024, de manera que s'anticipen "dos anys d'estancament".

Diéguez ha assegurat que "és necessària molta cautela" en el sector, tot i que ha remarcat que la situació "no és greu" perquè "no hi ha una caiguda". Així mateix, ha indicat que si es posa en context de la sèrie històrica, es continua produint "a nivells rècord" del 6,7% per sobre del 2007, i ha apuntat que la "crisi" que pateix el sector "té una causa molt cartografiada", que és la guerra d'Ucraïna i l'impacte que el conflicte ha generat en els subministraments.

L'ITeC ha constatat que els comportaments del mercat de la construcció són "molt semblants" entre Europa i Espanya, si bé a l'Estat els creixements són més accentuats perquè la pandèmia també va provocar un major impacte. "Les petites diferències amb Europa no ens perjudiquen", ha detallat el cap del departament de mercats de l'ITeC, Josep Ramón Fontana.

Els fons europeus impulsen la recuperació del sector

Per subsectors, l'enginyeria civil i la rehabilitació són els que tenen millors perspectives a l'Estat. Es tracta dels subsectors que tenen més recursos procedents dels fons europeus Next Generation, de manera que segons l'ITeC, aquests recursos són els que impulsen la recuperació.

Pel que fa a l'enginyeria civil, el cap del departament de mercats de l'ITeC ha detallat que és el subsector amb "més disponibilitat" de projectes. "Per poc que estiguin destinats a temes de transport públic, energia o manteniment del medi natural, fa que puguin rebre fons Next Generation", ha subratllat Fontana. A més, també ha indicat que el fet que l'any vinent hi hagi eleccions municipals pot influir. "Els cicles electorals es noten en positiu", ha dit.

Pel que fa a l'habitatge, l'ITeC indica que a Europa el mercat immobiliari "quedarà en segon pla" en els pròxims anys, mentre que a l'Estat "pot tornar a accelerar-se" del 2024 en endavant.

En relació amb l'edificació no residencial, l'institut pronostica que tant a Europa com a Espanya "encara no recuperarà els nivells del 2019".

Els preus es mantindran

En un context d'inflació i pujada dels tipus d'interès, l'ITeC ha assegurat que a curt termini es mantindran. "La demanda no farà pujar els preus", ha dit Diéguez, que ha destacat que també influeix el fet que la Xina "no està en el seu millor moment" i, en conseqüència, no és un "gran demandant". Ara bé, de cara al 2023, el director general de l'institut ha anticipat que podria haver-hi un increment dels preus per l'encariment de la mà d'obra.