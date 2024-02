RISCOS DE NO COL·LEGIAR-SE

Més enllà de l'obligació, no col · legiar-se comporta de riscos a escala individual i col · lectiu, tal com expliquen els representants de cada un dels col · legis de la Intercol · legial.

“Més que riscos, el primer que cal aclarir és que la llei obliga a estar col · legiades a totes les persones que exerceixen com a enginyers industrials. Tant se val si treballen per compte propi, en una administració o per compte aliena. Encara més, les empreses que contracten enginyers sense estar col · legiats industrials per exercir com a tals, estan incorrent en una infracció molt greu que pot ser sancionada. Per tant, el principal risc d’un enginyer industrial en actiu que no estigui col · legiat és el d’un incompliment legal amb les conseqüències que això pot comportar.”

"No tenir cap cobertura grupal en cas de problemes. Un col · legi professional ofereix assessorament, assegurances col · lectives i defensa en cas de responsabilitats derivades de les decisions preses per nosaltres en l’entorn laboral. La possibilitat que un professional en actiu tingui un càrrec de responsabilitat és elevada, i quan es prenen decisions en l’àmbit laboral, sempre hi ha una responsabilitat associada. D'altra banda, a mesura que passa el temps, podem perdre coneixement i deixar d'estar al dia de les noves tendències. Els col · legis, mitjançant els seus canals comunicatius i formatius, mantenen els seus membres informats dels canvis que afecten la seva professió."

"El Col · legi és la porta al món amb la mirada d’arquitecte. Més que riscos, que hi són, l'important és que perd l'oportunitat de pertànyer a una comunitat amb inquietuds compartides i en evolució constant on pot trobar tot el que necessita per créixer professionalment i personalment, es dediqui al que es dediqui específicament. Els arquitectes som de ment inquieta, interessos transversals i amb mentalitat de formació contínua i qui no està col · legiat està molt exposat en un mercat cada vegada més competent i preparat."

“Les professions col · legiades són aquelles que per la seva transcendència sobre aspectes que mereixen una protecció especial com la seguretat, el patrimoni i la salut, tenen uns requisits d’exercici que es garanteixen des dels col · legis professionals. L’Arquitectura Tècnica és una d’aquestes professions, per això és molt important que el consumidor comprovi i s’asseguri de què el professional està d’alta en el col · legi professional corresponent i, per tant, que compleix amb els requisits d’exercici, que efectivament tingui la titulació universitària i disposi d’una assegurança de responsabilitat civil. D’altra banda el titulat que actua sense estar col·legiat, pot ser objecte de sancions importants. Exercir la professió sense estar col · legiat és una infracció molt greu que pot comportar una inhabilitació professional per un termini de fins a 5 anys i multes de 5.001 euros fins a 50.000 euros.”