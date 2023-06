Milers de joves catalans finalitzen els seus estudis a les universitats catalanes cada any. Un cop graduats, el següent pas al qual s’enfronten és la inserció al mercat laboral. Un repte, no sempre fàcil, en un món cada vegada més globalitzat i amb una alta competència, que necessita perfils professionals altament qualificats.

El cert és, que, quan una persona graduada s’endinsa en el mercat laboral poden sorgir dubtes i necessitats per fer-hi front. En aquest sentit, els col·legis professionals són una de les eines d’assessorament més importants amb les que poden comptar. En l’actualitat, a Catalunya, i segons les dades de l’associació Intercol·legial, que aglutina més de 100 col·legis del territori, hi ha més de 200.000 persones col·legiades.

Què són els col·legis professionals?

Els col·legis professionals són associacions de caràcter professional o gremial que estan formats per professionals que exerceixen una mateixa professió. Estan reconeguts per l’Estat i, a més d’ordenar l’exercici de cada feina, també representen els seus practicants i defensen els seus drets i interessos, a més de vetllar per una pràctica professional ètica.

Per què col·legiar-se?

Els motius per col·legiar-se són diversos i poden canviar en funció del moment professional i l’edat dels professionals. En el cas, per exemple, de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central, que aglutina els col·legis professionals d’arquitectes, d'enginyers industrials, d'enginyers tècnics industrials i d’arquitectes tècnics, el col·legiats ens parlen dels següents avantatges:

Formació contínua

Els col·legis professionals ofereixen l’oportunitat a les persones col·legiades de seguir formant-se en totes les novetats que apareixen en el seu sector. És a dir, ofereixen l’oportunitat d’actualitzar-se a les novetats del sector. Carles García, arquitecte tècnic col·legiat, explica que un dels motius pel qual es va col·legiar va ser per aprofitar l’oferta de formació contínua. “És clau estar formats en les últimes tendències i en els últims programes. Tenir accés a formació amb descomptes és molt interessant”, admet.

Comunitat

L’arquitecte tècnic també valora positivament l’oportunitat que brinden els col·legis professionals per pertànyer a un grup de professionals del sector en un moment en el qual el món professional està cada cop més individualitzat. “Tenir un sentiment de pertinença i formar part d’un col·lectiu és molt important avui en dia”, acaba García.

Assessorament professional i orientació

La pertinença a una comunitat professional té molt a veure amb un altre dels punts forts dels col·legis professionals: l’assessorament i orientació. En Roc Mestres, enginyer mecànic col·legiat, n’és un exemple. Ell ja tenia clar que volia “començar el món laboral de forma independent” i va pensar a contactar amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials per començar a donar forma al seu projecte.

“Ens van cedir una part dels despatxos que tenen a la seva seu per arrancar”, diu. “Em va servir per començar a tenir una petita orientació de cap on començar a tirar i per tenir l’assessorament legal i l’empenta que necessitava per tirar endavant projectes grans que, al principi, poden fer por”. Mestres agraeix l’ajuda, ja que recorda que “et trobes que la realitat i la teoria que has fet a la universitat poden ser molt diferents”.

Borsa de treball

Tanmateix, pertànyer a un col·legi professional pot brindar noves oportunitats laborals o l’impuls necessari pel desenvolupament exitós d’una carrera professional. De fet, són moltes les eines que els col·legis posen a disposició dels col·legiats, com la borsa de treball o diverses plataformes per a la promoció dels seus professionals, entre d’altres.

L’Eva Subirana, arquitecte col·legiada apunta que un dels punts diferencials que la va motivar a col·legiar-se va ser, precisament, la borsa de treball. “És un gran avantatge tenir una borsa específica per la professió, en la qual tu, com arquitecte, pots tenir accés a ofertes de despatxos d’arquitectura o, com a autònom, posar-te en contacte amb clients que busquen arquitectes”, apunta.

Promoció de l’emprenedoria

Des d’un altre punt de vista, l’Ivan Noguera Plans, enginyer industrial, es va poder beneficiar de l’altaveu que suposa el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya en el moment en el qual va decidir fer el pas d’establir la seva pròpia empresa. “El col·legi m’ha donat molta visibilitat gràcies a accions com fer-me sortir al Full d’Enginyeria, fer constar la meva iniciativa com a empresa adherida al col·legi i, a més, fer-me una entrevista a l’apartat d’emprenedoria”, argumenta.

Què es necessita per a col·legiar-se?

Col·legiar-se no és obligatori per a totes les professions, però, per exemple, pels arquitectes o els enginyers tècnics sí que ho és. El principal requisit és haver acabat els estudis i estar en possessió de qualsevol de les titulacions referides als estatuts de cada col·legir professional.

Tot i això, col·legiar-se és una opció recomanada per a qualsevol professional, ja que és una garantia pels professionals, les empreses i els clients. Col·legiant-se, un professional pot disposar de les eines necessàries no només per començar a treballar, sinó per desenvolupar una activitat profitosa, amb la seguretat de tenir darrere tot un col·lectiu disposat a ajudar-lo, ajudar-lo i assessorar-lo tan legal com professionalment.

Vols saber-ne més? Contacta amb el teu col·legi professional i descobreix tots els serveis que posen a la teva disposició.