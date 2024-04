Crit d'alerta d'Aragonès després que Junts no signi el pacte contra Aliança Catalana: "Tota l'extrema dreta és dolenta"

El cap de llista d'ERC a les eleccions del 12-M, Pere Aragonès, ha llençat un "crit d'alerta" a la ciutadania, després que Junts rebutgés signar el compromís per a no pactar ni amb Vox ni amb Aliança Catalana, un acord que sí que han signat republicans, CUP i comuns. En un acte de campanya a Granollers (Vallès Oriental), aquest divendres, Aragonès ha advertit que "tota l'extrema dreta és dolenta", i ha afegit que, per tant, no hi ha extrema dreta "bona", encara que "s'emboliqui" amb la Senyera. De la seva banda, la número 4 de la llista per Barcelona, Najat Driouech, ha preguntat als caps de llista de PSC, Salvador Illa, i de Junts, Carles Puigdemont, si acceptaran els vots de l'extrema dreta. I ha situat ERC com a "garantia" antifeixista.

La cap de llista de les europees del 9 de juny, Diana Riba, ha acusat Junts de votar en contra de les necessitats de Catalunya a l'Eurocambra, mentre ERC aportava "treball i resultats". Riba ha assegurat que entre ella i l'altre eurodiputat republicà, Jordi Solé, han fet més de 50 legislacions a Brussel·les. I ha afegit que Junts, amb 3 eurodiputats, "han contribuït només a 4 dossiers". "Què han fet la resta del temps?", ha preguntat Riba.

L'europarlamentària d'ERC ha resumit que els eurodiputats de Junts (Carles Puigdemont, ara cap de llista de Junts al 12-M; Toni Comín, candidat al 9-J; i Clara Ponsatí, ara candidata d'Alhora al 12-M) han fet "molts tuits, molts cops al pit i moltes proclames", però que han fet "molt poca feina".

A l'acte també hi ha participat el conseller de Salut, Manel Balcells (que no va a les llistes del 12-M), que ha destacat la feina feta al departament aquesta legislatura. "Hem començat la gran transformació del sistema sanitari però ens hem quedat a mitges, perquè comptàvem amb els pressupostos d'aquest any", ha subratllat.

Balcells també ha vinculat Junts amb el cas de corrupció del 3%. El conseller ha afirmat que cada vegada que s'aixequen catifes es veu que "no hi ha un pam de net". Balcells també ha recordat que el propi Jordi Pujol, expresident del Govern i fundador de CDC, ha afirmat que Junts és qui "més s'assembla" a Convergència.