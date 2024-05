La Barnahus de l'Alt Pirineu i Aran tindrà les instal·lacions definitives a la Seu d'Urgell

La Generalitat fa un pas més en la implantació arreu del país del model Barnahus d'atenció a infants i adolescents víctimes de la violència sexual amb l'aprovació aquest dimarts de la cessió per part del consistori de la Seu d'Urgell d'uns terrenys per ubicar les instal·lacions definitives d'aquest servei a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta d'una finca de 990 metres quadrats situada a l'Horta del Valira.

Drets Socials preveu que la construcció i l'adequació de les noves instal·lacions estiguin enllestides el 2026. Per dur a terme les obres, el Departament invertirà 1,4 milions d'euros del fons Next Generation EU. Al febrer es va inaugurar la Barnahus al mateix municipi però en un espai provisional.

Des que es va posar en funcionament, l'equip professional ha estat rebent formació i la setmana va començar a atendre cinc casos d'infants i adolescents que han patit abusos sexuals i les seves famílies.

El desplegament de la xarxa Barnahus va començar l'any 2020 amb una prova pilot a Tarragona. Els bons resultats de l'experiència han empès el Govern a estendre aquest model arreu de país. En aquest sentit, enguany s'han activat serveis a Badalona, Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, la Seu d'Urgell, Terrassa, Tortosa i Vilanova i la Geltrú. Pròximament, també es posarà en marxa la Barnahus del Prat de Llobregat.

Barnahus, la casa de les xiquetes i els xiquets, és un projecte del Govern que implica diverses conselleries. El principal impulsor n'és el Departament de Drets Socials – mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència – en coordinació amb Salut, Educació, Interior, Justícia i Igualtat i Feminismes, a més de la Fiscalia i la Judicatura.

El centre té l'aspecte d'una llar perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable que proporciona seguretat i confiança. Hi treballa a temps complet un equip psicosocial i, a més, hi ha altres professionals que s'hi desplacen quan cal o que s'hi connecten per videoconferència per evitar que la víctima i la seva família siguin els que hagin de recórrer a les diferents instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d'infància i centre mèdic, entre d'altres.

Els objectius principals són procurar que els infants i adolescents es vinculin a un binomi professional, habitualment format per un psicòleg o psicòloga i un treballador social, que s'encarreguen del desenvolupament i la recuperació de les víctimes i d'acompanyar les seves famílies en aquest procés. De l'altra, minimitzar la contaminació del testimoni i garantir les millors condicions per si l'equip d'assessorament tècnic penal rep l'encàrrec de portar a terme una entrevista forense per a la prova preconstituïda o declaració judicial.