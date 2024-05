El Govern destina 7,3 milions dels Next Generation per formar infants i adolescents en competències digitals

El Govern ha aprovat una despesa de 7.317.000 euros dels fons Next Generation per formar infants i adolescents en competència digitals. Es tracta del programa CODI, que s’adreça a menors d’entre 9 i 17 anys, especialment els que es troben en risc d’exclusió digital i joves extutelats. En total seran 31.813 els beneficiaris del programa. El CODI combinarà coneixements, habilitats i actituds que comportin un ús segur, crític i responsable de la tecnologia, no només per a l’aprenentatge o la feina, també per a la participació en societat i la interacció amb els altres.

El projecte es durà a terme el 2024 i el 2025 en horaris i períodes no lectius (extraescolars, vacances d’estiu), mitjançant cursos presencials en connexió amb una plataforma, que disposarà de continguts d’un màxim de 90 hores. Els joves participants podran obtenir el certificat si cursen 30 hores formació. Hi haurà dues modalitats de formació: la bàsica per als més petits i l’avançada per als més grans.