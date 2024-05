Saps que pots cobrar una ajuda extra per menors a càrrec?

Mantenir en bones condicions els menors sol ser molt difícil. Les despeses que generen solen ser bastant altes. Els sous que es cobren solen ser bastant baixos. I la situació personal també influeix bastant. Tenim un fill, dos, tres? I quants adults mantenen la unitat familiar? Dos, tres? Treballen? Aquesta és una realitat cada vegada més freqüent; per això mateix, la Seguretat Social ofereix un complement extra mensual per ajudar als menors. Aquest complement és un afegit a l'ingrés mínim vital. T'expliquem com funciona.

Per accedir a aquest ajut cal complir els requisits que donen dret a percebre l'Ingrés Mínim Vital i tenir ingressos inferiors al 300% de la renda garantida i no sobrepassar el màxim sobre ingressos computables i patrimoni net. La seva quantia varia segons el nombre de fills que es tingui i de la seva edat.

Fins a 115 euros

Per cada menor de tres anys es rebran 115 euros al mes, mentre que per cada nen d'entre tres i sis anys correspondrien 80,50 euros al mes i 57,50 euros mensuals per a menors entre sis i 18 anys.

Si cobres l'IMV, cobraràs un ajut per fills menors a càrrec / freepik

En principi, no caldria sol·licitar el complement per a la infància, atès que la Seguretat Social ho aplica per defecte als beneficiaris de l'IMV. Tot i això, si no es té reconegut o la situació familiar ha canviat recentment, el seu cobrament es pot gestionar a través del web de la Seguretat Social.