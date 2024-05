Els efectes d'AstraZeneca, la vacuna contra la covid que deixa de comercialitzar-se

La companyia AstraZeneca deixarà de comercialitzar la seva vacuna contra la COVID-19, Vaxzevria, a partir d'aquest dimarts a la Unió Europea per petició pròpia, segons va informar la companyia britànic-sueca en un comunicat. La Comissió Europea (CE) va notificar el passat 27 de març que, a petició del titular -AstraZeneca- , retira l'autorització de comercialització del medicament.

AstraZeneca justifica la retirada en la falta de demanda i per l'excedent de vacunes disponibles en aquests moments en el mercat: "Atès que s'han desenvolupat múltiples vacunes actualitzades per a variants de COVID-19, ara hi ha un excedent de vacunes disponibles. Això ha provocat una disminució en la demanda de Vaxzervria, que ja no es fabrica ni subministra", s'assenyala en la nota.

Efectes secundaris

En el moment de la apliación d'AstraZeneca a la població, la vacuna va protagonitzar els titulars informatius pels seus possibles efectes secundaris, com la trombosi. Diversos països europeus van anunciar la retirada d'uns lots d'aquesta vacuna per la seva possible relació amb aparició de trombes, un dels quals va ser localitzat i paralitzat en la Comunitat Valenciana, mesos més tard, l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) també va identificar al·lèrgies greus, com per exemple l'anafilaxi, com uns altres possibles efectes secundaris d'aquesta vacuna contra el coronavirus.

AstraZeneca: Símptomes lleus

Sensibilitat, dolor i inflamació en la zona de la burxada

Cansament

Mal de cap

Dolor muscular i de les articulacions

Nàusees

Si apareix algun dels símptomes detallats anteriorment es poden prendre analgèsics com ara paracetamol per a contrarestar els efectes de la vacuna AstraZeneca. Si fos necessari també pot consultar al personal d'Atenció Primària.