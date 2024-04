Vols saber si pots avançar diversos cotxes en una carretera amb un sol carril en cada sentit?

Circular amb el vehicle, a vegades, pot fer que en certs moments se't plantegin diversos dubtes i un d'ells és més normal del que creiem: puc avançar un vehicle o diversos si la carretera té un sol carril en cada sentit? Recordem que en aquest tipus de carreteres les velocitats poden canviar segons desviaments, rotondes o zones. El Reglament General de Circulació (RGC) ho explica al detall.

Què diu la Llei?

L'article 84 de l'RGC estableix que sí que està permès avançar diversos vehicles alhora, però sota certes condicions. “Cap conductor podrà avançar diversos vehicles si no té la total seguretat que, en presentar-se'n un altre en sentit contrari, es pot desviar cap al costat dret sense causar perjudicis o posar en situació de perill algun dels vehicles avançats”, diu la normativa.

És a dir, si decideixes fer un avançament múltiple has de ser prudent i estar 100% segur que, si apareix un altre vehicle en sentit contrari, pots desviar-te cap al costat dret en condicions de seguretat, sense posar en perill cap usuari de la via.

Això sí, hi ha quatre excepcions evidents:

Àrees urbanes: la normativa no s'aplica a zones urbanes, on l'avançament pot estar prohibit a causa del trànsit dens i les condicions específiques de la ciutat. Prohibicions locals: si hi ha senyals o marques vials que prohibeixen l'avançament en un tram específic, els has de respectar. Carreteres amb més d'un carril: en trams de carretera amb més d'un carril en cada sentit, l'avançament múltiple no és necessari, ja que hi ha prou espai perquè els vehicles circulin sense obstaculitzar-se. Trànsit dens: l'avançament múltiple està prohibit en situacions de trànsit dens.

Com avançar amb responsabilitat

A les carreteres d'un sol carril per sentit, tenir permís per avançar no vol dir que puguis passar a tots els cotxes que trobis al teu camí. És fonamental fer servir el sentit comú i seguir algunes pautes bàsiques per garantir en tot moment la seguretat viària.

Avalua la situació : abans de fer un avançament múltiple, analitza el teu voltant i assegura't de tenir una clara comprensió de la situació a la carretera . Sigues prudent i verifica que no vinguin vehicles en sentit contrari i que no hi hagi obstruccions a la via que puguin dificultar el teu avançament.

: abans de fer un avançament múltiple, . Sigues prudent i i que no hi hagi obstruccions a la via que puguin dificultar el teu avançament. Mantingues distància de seguretat: abans d'iniciar l'avançament, assegura't de mantenir una distància segura amb els vehicles que et precedeixen. Això us donarà espai per maniobrar i temps suficient per reaccionar si sorgeix alguna emergència.

abans d'iniciar l'avançament, Això us donarà espai per maniobrar i temps suficient per reaccionar si sorgeix alguna emergència. Utilitza sempre els intermitents: abans de canviar de carril per avançar, activa els intermitents del teu cotxe per alertar de les teves intencions els conductors que venen darrere teu .

abans de canviar de carril per avançar, . Completa la maniobra ràpidament: assegura't de completar la maniobra d'avançament de manera ràpida i decisiva, sense romandre innecessàriament al carril oposat. Mantingues una velocitat constant i evita tant sí com no realitzar maniobres brusques que puguin posar en perill altres usuaris de la via.

assegura't de completar la maniobra d'avançament de manera ràpida i decisiva, sense romandre innecessàriament al carril oposat. que puguin posar en perill altres usuaris de la via. Respecteu els senyals de prohibició: si en algun moment us trobeu amb senyals que prohibeixen l'avançament (línies contínues), heu de respectar-los i deixar d'intentar avançar cap vehicle. Infringir aquesta norma et pot arribar a costar una multa de 400 euros i la pèrdua de quatre punts del carnet de conduir.

El Reglament General de Circulació regula els avançaments en carreteres amb un sol carril en cada sentit / freepik

Facilita sempre l'avançament

Imagina que estàs sent avançat per un altre cotxe i alhora s'acosta un vehicle en sentit contrari. En aquesta situació, has de col·laborar per evitar un perill imminent. Així que sempre que sigui possible, facilita la ràpida reincorporació del vehicle que està avançant. Això implica cedir espai i ajustar la velocitat per garantir una maniobra segura.