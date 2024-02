Parlem amb Josep Lluís Victori, interventor del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials (CETIM) de la Catalunya Central i cap de manteniment i seguretat de la Foneria Condals S.A. sobre els riscos de no col·legiar-se.

Quins són els riscos de no col·legiar-se per a un professional en actiu?

No tenir cap cobertura grupal en cas de problemes. Un col·legi professional ofereix assessorament, assegurances col·lectives i defensa en cas de responsabilitats derivades de les decisions preses per nosaltres a l’entorn laboral. La possibilitat que un professional en actiu tingui un càrrec de responsabilitat és elevada, i quan es prenen decisions en l’àmbit laboral, sempre hi ha una responsabilitat associada. D'altra banda, a mesura que passa el temps, podem perdre coneixement i deixar d'estar al dia de les noves tendències. Els col·legis, mitjançant els seus canals comunicatius i formatius, mantenen els seus membres informats dels canvis que afecten la seva professió.

Creu que els professionals són conscients d’aquests riscos?

No, moltes persones treballadores per compte d’un altre no són conscients d’aquests riscos fins que tenen un problema o necessiten algun servei. Un altre risc és el de la visibilitat i la valoració professional, que sovint no es té en compte. Per exemple, una cosa tan bàsica com un currículum a l'hora de cercar una nova feina o millorar el nostre lloc de treball: el fet que la persona estigui col·legiada ja aporta, per si mateixa, un plus de professionalitat. En aquest cas, seria equivalent a una certificació ISO per a qualsevol empresa. Quan diem que una empresa té la certificació ISO 9001, ningú posa en dubte que oferirà una qualitat òptima dels seus productes, o si té l'ISO 14001, ningú qüestiona el seu compromís amb el medi ambient. Per tant, el fet que la persona estigui col·legiada porta associat un valor addicional d'imatge professional molt apreciat a l’entorn laboral, especialment en l’àmbit directiu.

Quins són els principals motius pels quals els professionals no es col·legien?

Per desconeixement dels avantatges que comporta pertànyer a un col·legi professional. Moltes persones només consideren la quota col·legial anual sense explorar els beneficis. Segurament, si molts provessin de col·legiar-se, veurien que els avantatges són significatius.

Quins avantatges té estar col·legiat? Destacaria algun servei en concret?

Hi ha molts avantatges d'estar col·legiat per a un professional: augmenta la credibilitat i la confiança del professional, ofereix una xarxa de contactes més ampla, accés a recursos tècnics i formatius, assessorament legal, a més d'assegurances col·lectives molt completes a preus molt competitius i una sèrie de beneficis exclusius per als col·legiats.

Com a servei destacat per a un treballador d’empresa, trobaria especialment valuosa la part formativa, l'accés als recursos tècnics i els beneficis exclusius per als col·legiats.

Quin argument de pes donaria a un professional en actiu no col·legiat perquè fes el pas?

Que pensi en el seu futur i la seva imatge laboral. Tot el món vetlla per la seva aparença física: ningú sortiria al carrer sense pentinar-se o amb roba bruta. Però no sempre cuidem la nostra imatge laboral amb la mateixa dedicació, i és igualment crucial. La nostra imatge laboral és clau per aconseguir un bon lloc de treball. És essencial mantenir-nos al dia dels canvis que afecten la nostra professió i actualitzar els nostres coneixements si és necessari. També és important estar coberts en cas que alguna de les nostres decisions pugui derivar en responsabilitats. Finalment, la imatge associada a ser col·legiat aporta un plus de professionalitat.