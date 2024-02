Jordi Tomasa Guix, representant de la Demarcació de la Catalunya Central del COAC, ens explica per què cal col·legiar-se:

Quins són els riscos de no col·legiar-se per a un professional en actiu?

El col·legi és la porta al món amb la mirada d’arquitecte. Més que riscos, que hi són, el més important és que perd l'oportunitat de pertànyer a una comunitat amb inquietuds compartides i en evolució constant on pot trobar tot el que necessita per créixer professionalment i personalment, es dediqui al que es dediqui específicament. Els arquitectes som de ment inquieta, interessos transversals i amb mentalitat de formació contínua, i qui no està col·legiat està molt exposat en un mercat cada vegada més competitiu i preparat.

Creu que els professionals són conscients d’aquests riscos?

Segurament no, i els entenc perfectament. L’evolució del sector, tot i ser molt conservador tradicionalment, està sent molt disruptiva, sobretot gràcies a la millora de processos, el treball col·laboratiu en línia i la irrupció de la IA aplicada a l’arquitectura. Qui no estigui al dia en aptituds, però també en actituds, perdrà el tren que ens està a punt d’avançar per la dreta sense assabentar-nos-en.

Quins són els principals motius pels quals els professionals no es col·legien?

El professional viu el dia a dia i moltes vegades els arbres no ens deixen veure el bosc i agafar perspectiva. Ho diu un que va trigar 10 anys a col·legiar-se perquè no en “va veure la necessitat” i ara veient el col·legi des de dins, sincerament em penedeixo. Des del Col·legi s’està fent una tasca molt important de millora en la comunicació per intentar abraçar a tots els companys que exerceixen d’una forma diferent de la tradicional i amb els que també els podem ajudar.

Quins avantatges té estar col·legiat? Destacaria algun servei en concret?

Tot el que pots necessitar. L’assessorament de l’Oficina Tècnica, el suport de l’equip de visadores, formació contínua amb cursos d’especialització de l’Escola Sert, jornades temàtiques com la que farem d’IA, grups de treball diversos, viatges temàtics...

Quin argument de pes donaria a un professional en actiu no col·legiat perquè fes el pas?

Amb una pregunta... com et podem ajudar? El COAC és casa teva…