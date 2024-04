Sabies que netejar el lavabo cada dia pot portar-te bona sort?

Si no t'agrada netejar el lavabo, aquest article és per tu! Sovint, ens pot donar una mica d'angúnia netejar certes parts del bany, però és el que ens toca fer si volem mantenir una bona higiene i salut íntima. Però, després de llegir això segur que tindràs ganes de rentar-lo més sovint. Segons els japonesos, netejar el bany cada dia és una pràctica vinculada a l'èxit personal i l'atracció de bones energies.

Personatges influents del Japó, com Konosuke Matsushita, fundador de Panasonic; Takeshi Kitano, director de cinema; i Soichiro Honda, creador d'Honda, han atribuït part del seu èxit al manteniment diari de la neteja dels banys. Aquest article explora com aquest senzill acte pot influir en la fortuna i el benestar general, segons la perspectiva cultural japonesa.

Netejar el bany t'ajuda a ser més feliç segons el Fengshui

A la cultura japonesa, es creu que netejar el bany no només és una manera de mantenir un entorn net i saludable, sinó que també pot millorar la sort i les finances personals. Segons la filosofia del Fengshui, que és molt respectada al Japó, la neteja del vàter pot millorar el flux d'energies positives a casa. Això és perquè un espai net i ordenat reflecteix directament en la claredat i puresa de la ment, la qual cosa pot, en conseqüència, incrementar la prosperitat d'una persona.

Un estudi realitzat per Lion Corporation, una empresa líder en productes de neteja, va revelar que les llars que mantenen el bany net tendeixen a gastar menys diners a l'any en comparació de les que no ho fan.

Sigues feliç netejant el lavabo / freepik

El concepte de 'Toku' i el karma a la neteja

Al Japó, l'acte de netejar no és només una tasca física, sinó també una pràctica espiritual que es connecta amb el concepte de 'toku', que es tradueix com a 'bon karma'. Hi ha dos tipus de 'toku': el 'yotoku', que implica fer bones accions en públic, i l''intoku', que se centra a fer bones accions en secret.

Netejar el bany es creu que atrau un karma positiu i que repercuteix en la felicitat de la persona que ho fa.

Tot i que a Espanya i altres parts del món la neteja és una pràctica comuna, l'enfocament espiritual que té la neteja del bany al Japó és força únic. La idea que una cosa tan mundana com la neteja del bany pugui influir tan profundament en aspectes com la salut financera i personal és una cosa que pot despertar la curiositat i l'interès en cultures on aquestes pràctiques no són habituals.

Adoptar la neteja diària del bany com una pràctica regular podria ser més beneficiós del que et podries imaginar inicialment. Més enllà de la higiene, aquesta activitat pot ser un pont cap a una vida més satisfactòria i reeixida, un concepte profundament arrelat a la cultura japonesa que combina la neteja física amb l'espiritual i la prosperitat.