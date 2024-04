La màscara capil·lar amb llet de cabra que costa 2€ i triomfa en vendes

Els productes capil·lars són tot un món. No obstant això, els més coneguts són aquells destinats a la hidratació i la reparació del mal: les màscares. Estan formulades amb ingredients nutritius i reparadors, que penetren en la cutícula capil·lar, per a hidratar en profunditat, restaurar la lluentor i la seva elasticitat. N'hi ha per a puntes obertes, danyat, crespat, tenyit i fins i tot sec. És el cas de la màscara de la marca Ziaja, que costa tan sols dos euros a Amazon.

Ziaja és una marca especialitzada en la cura de la pell i el cabell. Fundada a Polònia el 1989, s'ha consolidat entre experts de bellesa per les solucions efectives i assequibles per a tota la cura personal: des de productes per a la cara, el cos o el cabell. Un dels punts que més valoren els usuaris són que tots estan formulats amb ingredients naturals i d'alta qualitat. I aquesta màscara amb llet de cabra no anava a ser menys.

Aquest producte té un objectiu: reconstrueix l'estructura del cabell afectat, millorant la seva flexibilitat, restaurant la seva suavitat i hidratació. A més, proporciona lluentor i facilita el pentinat. Els seus ingredients actius inclouen el complex de proteïnes de llet de cabra i queratina.

El seu preu original és de 6,51 euros. No obstant això, ara està amb un 66% de descompte, per la qual cosa es pot trobar en Amazon per 2,19 euros.