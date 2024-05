Sant Llorenç rebrà més de 280.000 euros per renovar la xarxa d'aigua potable

Sant Llorenç de Morunys rebrà una subvenció de més de 280.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per cobrir bona part de les despeses de millora i renovació de la xarxa de subministrament d'aigua en baixa del municipi. El projecte que es preveu impulsar amb aquesta quantia, encara en procés de redacció, consistirà en la substitució de les canonades actuals per unes de polipropilè, la renovació de prop de 400 comptadors i l'adquisició d'un detector de fuites i està previst que s'iniciï el gener de 2025. A més, aquest any s'ha fet el manteniment de la piscina municipal per primer cop, amb la intenció de no haver de buidar-la i malgastar l'aigua en el present context de sequera.

Tal com va assegurar el consistori, inicialment la quantia que va li va ser atorgada per part de l'ACA va ser menor, però a causa de la presentació d'una al·legació han aconseguit obtenir un millor percentatge de finançament. El canvi de canonades s'ha de fer en més de 2.900 metres de la xarxa municipal i el cost total de la intervenció, comptant també els nous comptadors i el detector de fuites, s'alça als 361.370,61 euros. La subvenció definitiva és de 285.120,50 euros, de manera que arribarà a cobrir un 78,9% de les despeses totals. Els treballs han estat planificats per l'Associació local Font Llumà i també s'han encarregat de dur a terme la petició dels ajuts.

Segons va apuntar l'alcalde de la localitat, Francesc Riu, a Regió7 a principis d'aquest abril, la quantitat aproximada de pèrdues d'aigua potable rondava el 20% del total de la xarxa d'abastament municipal. Tot i això, mai ha arribat a superar els llindars establerts per la fase d'emergència i d'excepcionalitat del pla contra la sequera, com tampoc ha hagut d'enfrontar cap sanció per sobrepassar el consum establert.

Per tal de no malgastar més recursos hídrics dels necessaris, el consistori també ha assegurat que enguany ja s'ha dut a terme el manteniment de la piscina municipal, amb la corresponent neteja del fons, per evitar que s'hagués de buidar. A causa de l'aixecament de la fase emergència de la setmana passada tot punta que aquest estiu es podrà obrir amb total normalitat.

Canvi del curs de la canalització

Sant Llorenç també impulsarà un canvi en el traçat de la canalització actual, fent que passi pels carrers Obaga Negre, la carretera de la Coma, la carretera de Solsona i la plaça de les Eres, per evitar que passi per l’interior de les parcel·les privades del municipi, com ho fa l’actual. El cost de les actuacions és de 48.349,38 euros, però bona part serà subvencionada per la Diputació de Lleida.