Conxi Pladellorens i Fillol, arquitecta Tècnica i delegada del Bages-Berguedà-Anoia del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB), explica per què cal col·legiar-se:

Quins són els riscos de no col·legiar-se per a un professional en actiu?

Les professions col·legiades són aquelles que per la seva transcendència sobre aspectes que mereixen una protecció especial com la seguretat, el patrimoni i la salut, tenen uns requisits d’exercici que es garanteixen des dels col·legis professionals.

L’Arquitectura Tècnica és una d’aquestes professions, per això és molt important que el consumidor comprovi i s’asseguri que el professional està d’alta al col·legi professional corresponent i, per tant, que compleixi amb els requisits d’exercici, que tingui la titulació universitària i disposi d’una assegurança de responsabilitat civil.

D’altra banda, el titulat que actua sense estar col·legiat pot ser objecte de sancions importants. Exercir la professió sense estar col·legiat és una infracció molt greu que pot comportar una inhabilitació professional per un termini de fins a cinc anys i multes des de 5.001 euros fins a 50.000 euros.

Els riscos com a tals, més que per als professionals, són per al ciutadà, que pot caure en mans d’un intrús.

Creu que els professionals són conscients d’aquests riscos?

Crec que no. Quan un professional decideix no col·legiar-se i exercir, no és conscient ni de la importància de la seva professió, ni de les conseqüències econòmiques que pot comportar no fer-ho.

La figura de l’arquitecte tècnic està regulada legalment perquè la prestació del seu servei està orientada a donar una sèrie de garanties com la protecció a la seguretat de les persones, la de compliment de la normativa urbanística, de les condicions d’habitabilitat dels habitatges, dels estàndards de qualitat i sostenibilitat en la construcció, així com de la fiabilitat de les valoracions econòmiques dels immobles i moltes altres qüestions per les quals es requereix una preparació i una conscienciació de la transcendència que tenen més enllà dels mateixos interessos de qui fa els encàrrecs.

Quins són els principals motius pels quals els professionals no es col·legien?

En principi, els titulats en Arquitectura Tècnica que exerceixen la professió es col·legien o s’haurien de col·legiar. Si algú no ho fa, o bé és perquè no exerceix la professió o per desconeixement de la seva obligació d'estar col·legiat.

Quins avantatges té estar col·legiat? Destacaria algun servei concret?

Estar col·legiat és la millor targeta de presentació davant del client i d’altres professionals, perquè és la garantia d’haver obtingut el segell de “control de qualitat” i que es forma part del col·lectiu de persones qualificades per desenvolupar aquesta activitat.

Pertànyer al Col·legi et facilita entrar en contacte amb companys/es, amb els quals compartir experiències i inquietuds comunes, també permet ampliar el ventall d’oportunitats de treball i formar part d’una base associativa forta per defensar els interessos dels professionals, que de forma individual és pràcticament inviable.

El col·legi també ofereix mitjans pel desenvolupament professional, posant a la disposició dels tècnics diferents eines que són de gran utilitat, perquè han estat creades de forma expressa i adaptades a les necessitats pròpies d’aquesta professió.

El CATEB, concretament, disposa d’una consultoria que facilita orientació sobre qüestions tècniques, un servei de borsa de treball que facilita l’accés al mercat laboral, formació professional molt especialitzada, assessorament jurídic i molts altres serveis i activitats que contribueixen a facilitar l’exercici de la professió.

En definitiva, disposar d’una associació professional és, en si mateix, un avantatge. Hi ha moltes professions que, tot i no ser obligatori, formen associacions de caràcter voluntari amb els mateixos objectius de garantir la qualitat dels serveis i defensar els interessos de les respectives professions.

Quin argument de pes donaria a un professional en actiu no col·legiat perquè fes el pas?

Si s’ha escollit una carrera professional que té incidència social, patrimonial i sobre la seguretat de les persones com la de l’arquitecte tècnic, has adquirit la responsabilitat de complir amb el deure de la col·legiació i el compromís de complir amb els estàndards de qualitat establerts a l’efecte.

El col·legi també vetlla pel manteniment del prestigi de la professió des d’on s’impulsen i defensen els interessos comuns. També brinda l’oportunitat de posar inquietuds en comú per millorar la situació de la professió, aportar iniciatives de millora i aprendre dels altres.