Abascal critica "l'espectacle" de Ferraz i reclama unes noves eleccions si Sánchez abandona la presidència

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamat una convocatòria d'eleccions en el cas que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciï la seva renúncia a la compareixença que oferirà dilluns. En un acte Tarragona, Abascal ha afirmat que "faci el que faci" Sánchez sempre actuarà per "interès personal", i ha afirmat que l'objectiu de la seva formació és veure'l assegut a un banc dels acusats. "Si se'n va, que se'n vagi pagant i assumint les conseqüències dels seus actes com fan els ciutadans quan incompleixen la llei", ha dit. El candidat de Vox a la presidència de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha aprofitat l'acte per criticar el PSC, a qui ha definit com el "nou partit separatista" de Catalunya.

Abascal ha entrat per primera vegada a la campanya en un acte al barri de Bonavista de Tarragona, on Vox va obtenir un 29% de vots a les eleccions del 2021 i on hi ha un 20% d'immigrants, dos punts per sobre la mitjana catalana. L'acte ha reunit prop de 250 persones i tant el candidat de Vox com Abascal han vinculat novament la immigració i la delinqüència.

El líder de Vox ha criticat l'"espectacle" d'aquest dissabte a Ferraz, i ha afirmat que en el cas que el president espanyol dimiteixi, calen unes noves eleccions a Espanya. "Sánchez va aconseguir la investidura i fent favors personals a delinqüents personals", ha dit, i per tant "ha de tornar la paraula als espanyols" als qui ha "mentit".

Segons Abascal, Sánchez "està acorralat per la corrupció" i ha desplegat una operació de "victimisme vergonyós". "Res del que faci respondrà a l'interès general dels espanyols", si no "al seu interès personal" i el que faci serà "en benefici propi".

El líder de Vox ha admès que no sap com pot afectar la decisió de Sánchez a les eleccions catalanes. "Fa molt de temps que ha perdut el prestigi" i "confio que els ciutadans li ho facin notar a les urnes".

També ha afirmat que cal entendre la carta de Sánchez com "un desafiament als seus socis independentistes", als qui el president espanyol, segons Abascal, ha advertit que sense ell no hi haurà amnistia.

Contra la immigració

Abascal ha desplegat al barri de Bonavista el seu discurs sobre la immigració. Ha assegurat que a Espanya "s'han multiplicat les violacions" per culpa d'un govern espanyol que ha "tret els violadors" de les presons i "s'ha dedicat a importar persones que no respecten les dones".

També ha llançat acusacions al PP, un partit que segons ha afirmat ha agafat "banderes" de Vox com la immigració i la seguretat només durant la campanya, perquè després, al Congrés, vota en contra "de l'expulsió dels que entren il·legalment" o de "la retirada de les subvencions a les ONG que col·laboren amb les màfies".

Ignacio Garriga assenyala al PSC

El candidat de Vox al 12-M, Ignacio Garriga, també ha acusat el PSC de ser "culpable de la deriva rupturista" de Catalunya. El PSC, ha dit, és "el nou partit separatista", que "deia que venia a defensa dels treballadors, però que els ha traït i ha potenciat totes les polítiques que els han portat a viure pitjor", amb "més impostos, col·locant els seus amics i ha destrossat els llocs de treball i el camp". Ha fet una crida a construir la "Catalunya post-separatisme", ha advertit que a Tarragona Vox s'està jugant un escó amb totes les formacions independentistes.

Ha recordat el cas de Lleida, on un immigrant il·legal –ha dit- va "agredir sexualment una dona embarassada a Lleida", cosa que "passa a diari fruit de les polítiques del PSC".

