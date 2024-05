L’Associació Dret a Morir Dignament entra a les aules del Grau Infermeria per incorporar el document de voluntats anticipades a la formació

L’Associació Dret a Morir Dignament ha impartit aquest mes de maig un taller adreçat als estudiants d’infermeria per formar-los en el document de voluntats anticipades (DVA). Es tracta d’un taller de dues hores i mitja de durada que s’inclou dins de l’assignatura “Cures al final de la vida” i que té com a principal objectiu que els estudiants aprofundeixin en el coneixement del DVA com a professionals que hauran d’acompanyar persones en la preparació d’aquest document. El taller es fa a partir d’un joc de cartes que fomenta la reflexió sobre la pròpia mort amb l’objectiu de generar sensibilitat sobre l’acompanyament a persones que estan al final de la vida i facilitar coneixements sobre l’elaboració del DVA. Fins ara, aquesta assignatura es treballava a partir de casos concrets i amb la projecció de pel·lícules.

Xavier Busquets, metge de cures pal·liatives i docent de l’assignatura, explica que “connectar amb la pròpia mort és imprescindible per fer un bon acompanyament a persones que estan a punt de morir”. De fet, explica, parlar de la mort ha estat des de sempre una preocupació dins de l’assignatura del Grau, “Cures al final de la vida”. Teresa Pujol, docent de la mateixa assignatura, afegeix que el taller és important perquè posa sobre la taula “la necessitat que tenen els professionals de la infermeria de ser persones sensibles i respectuoses amb els valors dels pacients i de les famílies, que poden no coincidir amb els nostres”.

Conveni amb l’Associació Dret a Morir Dignament

La introducció del taller sobre el document de voluntats anticipades al Grau en Infermeria s’emmarca en el conveni que ha signat aquesta entitat amb la Universitat. El conveni parteix del convenciment de la importància d’incorporar el dret a una mort digna a la formació dels professionals de la salut tenint en compte que Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de la mort.

L’acord preveu desenvolupar diferents accions formatives i de divulgació sobre el dret a morir dignament entre el professorat i l’alumnat i en els àmbits d’influència i relacions de la Universitat. Això es concretarà en formació adreçada a docents i alumnes; en l’organització d’activitats científiques, i en l’intercanvi de documentació, publicacions i materials d’investigació a l’entorn d’aquesta temàtica. L’acord també contempla que es faci un treball per divulgar el Document de Voluntats Anticipades entre la comunitat universitària i fomentar que l’alumnat, una vegada hagi rebut formació, sigui actiu en la divulgació del dret a morir dignament.

Pioners en la introducció del final de la vida als estudis d’Infermeria

Els estudis d’Infermeria de Manresa van ser pioners en la introducció de continguts relacionats amb la mort al currículum formatiu. Va ser durant el curs 94-95, dins de l’assignatura “Atenció d’infermeria a malalt terminal”. L’any 2000, l’assignatura es va convertir en optativa i va canviar de nom: “Infermeria en cures pal·liatives”. Coincidint amb el pas de la Diplomatura a Grau, l’any 2010, el contingut relacionat amb el final de la vida es va incloure dins de l’assignatura “Cures complexes” i l’any 2015, el nou pla d’estudis del Grau en Infermeria, elaborat amb motiu de la creació de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic – Universitat Central de Catalunya, va convertir en obligatòria l’assignatura “Cures al final de la vida”.

Els dos docents que han estat al capdavant de l’assignatura des de l’any 1994, ara fa 30 anys, consideren imprescindible que els futurs professionals de la infermeria rebin formació en aquest àmbit. Xavier Busquet assegura que “cal parlar de la mort per evitar que sigui un tabú i acabar amb l’acarnissament terapèutic per conservar la vida, per evitar que la por a la mort sigui motiu de patir una mala mort”. De la seva banda, Teresa Pujol afegeix que “la mort serà una cosa que tothom es trobarà al llarg de la vida i és molt important rebre formació per poder acompanyar bé les persones en el tram final de la vida”.