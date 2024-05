Neix Tres Portals, un nou segell editorial independent que busca apropar els lectors a l'espiritualitat

Un nou segell editorial independent busca apropar els lectors a l'espiritualitat. Es tracta de Tres Portals, que té com a missió arribar als lectors no especialitzats a través de textos clau de "saviesa i espiritualitat", tant oriental com occidental.

Nascut al barri del Born de Barcelona proposa un ventall de títols que van "des de tresors antics de la literatura sapiencial fins a obres modernes que aprofundeixen aspectes de l'espiritualitat de diferents parts del món".

Pel que fa a les publicacions hi haurà algunes que estaran en català i d'altres en castellà. Jordi Carulla-Ruiz encapçala el projecte de la mà d'Alba Vinyes i Jordi Quer.