Àfrica Alonso publica ‘Una llum tímida’, la història d’amor entre dues mestres durant el franquisme

Àfrica Alonso narra a la novel·la ‘Una llum tímida’ (Empúries) la història d’amor silenciada entre dues mestres d’escola, la Isabel i la Carmen, durant el franquisme. El llibre parteix d’una història real entre dues dones que no estava prou explicada, i “de la necessitat de dignificar-la i posar-hi llum" i de saber "què va passar amb moltes dones lesbianes obligades a passar per un manicomi i que no van poder viure la vida que haurien desitjat", diu l'autora. Els text, que camina entre realitat i ficció, ja va inspirar també l’obra teatral musical ‘Una llum tímida’, escrita igualment per Àfrica Alonso i que va guanyar diversos guardons. En castellà, la publica Seix Barral.

La Isabel, coprotagonista de la història, és una jove mestra que va a parar a l’escola d’un poble de València a final dels anys 50, i s’enamora de la Carmen, una altra de les mestres, filla de la família forta del poble de conviccions conservadores. Neix una història d’amor entre les dues que la societat els obliga a amagar i viure en secret. La família de la Carmen la convencerà perquè s’interni en un hospital de malalts mentals per curar-se d’aquest amor impossible. Temps després, la Carmen torna amb la Isabel i deixa enrere la família, l’hospital i la feina, però la vida de parella que duen juntes a Catarroja s’haurà d’enfrontar a les seqüeles del tractament que ha rebut.

Fa vuit anys, Alonso va llegir una notícia a un diari del 1998 que narrava la història de dues mestres i això li va engegar el motor per escriure l’obra teatral. El motor de la novel·la, ha afegit l’autora, va ser la pròpia obra de teatre i “la necessitat de conèixer millor qui eren la Isabel i la Carmen i crear aquests personatges d’una forma més profunda i àmplia”.

Alonso ha indicat que volia anar més a fons de l’obra de teatre i se’n va anar al País Valencià fa dos anys als pobles on les protagonistes havien estat mestres i hi havia gent que les havia conegut i va començar a investigar la història real. Ha dit que la novel·la és una barreja entre la història real i la ficció que ha acabat sent.

L’escriptora ha explicat que ‘Una llum tímida’ parla de la memòria de moltes dones lesbianes obligades a passar per un manicomi i que no van viure la vida que haurien desitjat. El repte de les protagonistes, ha destacat, era com viure en aquest context de l’Espanya a partir dels 60 "estant juntes i estimant-se".

Alonso ha manifestat que està explicant “un relat que va arribar en un moment marcat pel silenci, el tabú, el secret i per la por a parlar”. Segons l’autora, el més complicat va ser fer-se un lloc a través del silenci. “Entre la gent gran hi havia reticències a parlar del que sabien d’elles perquè sentien que estaven traint un secret i exposant a dues dones que no volien ser exposades”, ha declarat.

Obra de teatre

La història ja va inspirar l’obra teatral ‘Una llum tímida’, escrita també per Àfrica Alonso, que va guanyar el Premi Teatre Barcelona al millor espectacle musical i va estar nominada a diversos premis Butaca.

Un any després d’estrenar l’obra, va conèixer una ex alumna de la Isabel. “Ens vam posar en contacte i no m’esperava que arribés algú que les havia conegut i ella va ser el primer fil per estirar per anar a parar dos anys més tard al poble de Manuel”.

“La gent jove té més present l’extrema dreta”

L’escriptora creu que és una història d’època que connecta amb la gent jove i també amb la gent gran. “M’agradaria molt que el llibre arribés a les escoles del País Valencià”, ha indicat.

Alonso ha recordat que quan era petita i estudiaven el franquisme ho veia com una cosa que havia passat feia molt de temps i segur que no tornaria a passar. “La sensació que té ara la gent jove és que no està tan clar que això no torni a passar, està tan acceptada l’extrema dreta i es mostra tan obertament i tant orgullosa, que aquesta història apel·larà d’una forma diferent a la gent jove a com m’hagués apel·lat a mi, que tinc 28 anys”. “La gent jove té més present l’extrema dreta”.

L’autora

Àfrica Alonso (Barcelona, 1995) es va graduar com a intèrpret a l’Institut del Teatre de Barcelona, on va començar a fer els primers passos en la interpretació, la creació teatral i l’escriptura. Després de participar en diverses produccions musicals, teatrals i de televisió, l’any 2020 va estrenar el primer espectacle teatral propi, ‘Una llum tímida’, que s’ha representat amb èxit durant quatre temporades a teatres principals de Barcelona, València i Madrid.