La Pobla de Lillet reformarà el pati de l'escola i posarà plaques solars i llums led a l'edifici

La Pobla de Lillet farà obres de millora a l'escola pública Lillet a Güell. L'Ajuntament ha obert el termini perquè les empreses interessades en l'execució de les obres presentin ofertes i, posteriorment, es farà l'adjudicació amb la previsió que les remodelacions es duguin a terme durant els mesos d'estiu, coincidint amb les vacances escolars.

L'actuació contempla diversos treballs d'adequació i millora de l'escola del poble. En destaca la reforma parcial del pati, que consistirà a convertir una tercera part de l'actual pati encimentat en una zona enjardinada, on s’hi construirà un escenari i una graderia, per tal que sigui un espai per poder-hi fer xerrades o classes a l'exterior. Segons ha explicat a Regió7 Carles Trafí, regidor d'Urbanisme, Serveis i Energies Renovables de la Pobla de Lillet: "Donarem resposta a una demanda de la comissió de patis, que proposava disposar de zona verda i espai per activitats. Infants, mestres i famílies reclamaven aquesta millora, que pretén l’adaptació a les noves necessitats educatives". Ha concretat que el projecte contempla posar gespa artificial, "perquè la natural és més complicat de mantenir". S'hi plantaran cinc arbres.

Millorar l'eficiència energètica

A part de la remodelació del pati, es faran tres obres més relacionades amb l'estalvi i la millora de l'eficiència energètica. D'una banda, s'instal·laran plaques solars a l'edifici de l'escola per tal que pugui generar electricitat pel seu propi consum. Concretament, segons el regidor Carles Trafí, "es col·locaran 22 kWp en plaques fotovoltaiques a la teulada".

D'altra banda, es canviarà tot l'enllumenat interior de l'escola per llums led: "És un enllumenat antic i la renovació permetrà abaixar el consum de l'edifici", ha comentat Carles Trafí.

I, per últim, s'aposta per un sistema de domòtica per a la sectorització de la calefacció.

Cost de 125.000 euros

L'Ajuntament destinarà 125.015 euros per al conjunt d'aquestes obres, que actualitzaran l'edifici de l'escola i permetran que s'hi guanyi en confort i benestar. Els treballs es plantegen en diferents lots i, per tant, es podran adjudicar a diferents empreses.

L'anunci de licitació ja es pot consultar al perfil del contractant de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet i és obert el termini perquè les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes.

Les ofertes per concórrer al concurs de licitació es poden presentar fins al dijous 9 de maig, per mitjà del Sobre Digital. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació d’aquestes obres.